Rozhodlo několik bodů, přesto ostře sledované volejbalové derby rivalů vyhrál favorizovaný vicemistr z Liberce, ústeckou partu porazil v 1. kole nejvyšší soutěže na domácí palubovce 3:1 (-23, 20, 22, 24) a severu Čech kraluje.

„Bylo to hodně těžké utkání, takže jsem rád, že jsme získali tři body. Postupem času jsme se dostali do hry. Konec utkání jsme dobránili obranou, ve které jsme byli lepší,“ řekl po utkání Michal Nekola, trenér VK Dukla Liberec.

„První zápas v sezóně, takže vždycky je to takové nesrovnané,“ uvedl pro portál volejbalové federace ústecký kouč Jakub Salon: „Myslím si, že ten náš tým má kvalitu bojovat o lepší umístění než v loňské sezóně. Budeme se rvát o každý bod s každým týmem.“

„Měli jsme na dosah tiebreak. Domácí hráli dobře a my jsme hráli také dobře. Myslím si, že to byl pěkný volejbal. Bojovali jsme, ale v koncovkách nám vždy chyběl kousek. Jsou zde individuální chyby, nesouhra, ale pro nás to byl super zápas. Určitě se musel všem líbit a já doufám, že se budeme už jenom zlepšovat a že to bude jenom lepší a lepší a že budeme sahat po větším počtu bodů,“ uvedl ústecký kapitán Filip Kramar, jehož tým čeká v další kole opět extraligový favorit – Karlovarsko.

Výkon poražených hostů ocenili i borci liberecké Dukly. „Děkujeme za tři body, opravdu děkujeme za tři body. Ústí do utkání dalo úplně všechno. Všechno jim i vycházelo. My jsme jenom čekali, čekali jsme, co se stane. Takhle se hrát nedá. Kazili jsme servis, nedokázali jsme se o něj opřít, a když se neopřeme o servis, tak alespoň musíme být trpělivý. Pořád jsme jenom někam chvátali, místo toho, abychom si pomohli třeba vysokým balónem. Chceme to jenom zrychlovat a něčím překvapit a potom překvapíme sami sebe. Na tom musíme ještě zapracovat. Musíme všechno zlepšit, aby to bylo preciznější. Jak říkám, děkujeme za tři body. Z naší strany to bylo takové vyhecované. Chtěli jsme doma vyhrát, nechtěli jsme prohrát a ještě s Ústím dostat. Máme toho moc na zlepšení,“ uvedl nový liberecký kapitán Jan Štokr.

Uspěly i liberecké volejbalistky. Obhájkyně bronzu přivezly výhru 3:1 (-17, 11, 22, 18) z Frýdku- Místku. „Po špatném prvním setu jsme začali útočit a lépe blokovat. Koncovka třetího setu nám pomohla k prvnímu tříbodovému vítězství v této sezóně,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík.