Derby je vyhrocené. Koukáme více za sebe než na play off, řekl kouč FTZS Liberec

V lize vyhráli doposud jako jediní pouhé dva zápasy, naposledy slavili vítězství na konci října proti ústeckému Rapidu (9:2), přesto futsalisté FTZS Liberec reálně zůstávají z deváté příčky v přímém boji o play off. Už v pátek je však čeká velký zápas pravdy, do haly Dukly totiž přijede v 17. kole nejvyšší soutěže přímý konkurent v bojích o vstupenku do vyřazovací části Démoni Česká Lípa. Prestižní severočeské derby začne v půl osmé večer. "Nejde jen o play off, my potřebujeme sbírat body i vzhledem k záchraně," řekl trenér Karel Vrabec, jenž vede FTZS Liberec ve druhé sezoně.

Liberecké ligové futsalisty vede trenér Karel Vrabec. Dnes jeho tým čeká derby proti České Lípě. Foto: futsalliga.cz | Foto: Deník/VLP Externista

Jak důležitý je to zápas v boji o play off?

Pohled na tabulku je jasný, Lípa je dva body před námi. Máme blízko do play off, ale i na sestup. Momentálně se koukáme víc za sebe než před sebe. Účast ve vyřazovacích bojích byla před sezonou priorita?

Ano, ale současná situace je trochu jiná. Sbíráme body, aby jsme se oddálili tomu pásmu sestupu, zadku tabulky. Slast vítězství jste poznali naposledy na konci října, kdy jste 9:2 porazili ústecký Rapid…

Už je to devět zápasů, kdy jsme nevyhráli, takže ta šňůra je dlouhá. Jsou mezi tím čtyři remízové zápasy. Někdy jsme ztratili body smolně, jindy získali se štěstím. Démonům, na jejichž půdě jste prohráli 1:2, tedy máte co vracet?

Jestli si dobře pomatuji dobře, tak jsme prohráli 1:2 gólem někdy 40 vteřin před koncem. Přitom těsně předtím byla situace, kdy jsme šli do přečíslení, ale gól jsme nedali a vzápětí hned inkasovali. Lípa svoji akci vyřešila lépe. To byl právě jeden z těch smolných zápasů. Je derby extra zápas?

Je to derby, ostatně i zápasy s Ústím jsou prestižní souboj, neboť se jedná o severočeské týmy, které jsou blízko u sebe. S Lípou to k sobě máme nejblíž, proto ty zápasy obvykle vyhrocenější bývají. Co může rozhodnout, připravil jste taktiku, strategii? Asi se dobře znáte…

Rozhodnou minisouboje, kdo v nich bude silnější. Až na jednu výjimku budeme kompletní. Jaký máte los do konce základní části?

Máme doma Lípu, jedeme do Ústí a mezitím nás čeká blok zápasů na venku, třeba na Spartě v Chrudimi. Rozlosování není podle mě v závěru základní části špatný, ale musíme se soustředit na každý zápas a jít krok po kroku.

