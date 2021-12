Stejného umístění dosáhl Dennis Kerpl i ve čtyřhře chlapců, když se svým spoluhráčem Michaelem Havlíčkem (Badminton FSpS MU Brno) přešli přes dvě kola. Stopku jim ve čtvrtfinále vystavila dvojice Kryštof Klíma a Jakub Klokan (TJ Sokol České Budějovice/Super Stars Most), kteří Kerpla s Havlíčkem porazili ve dvou setech 21:13 a 21:16.

Ve dvouhře chlapců celkově zvítězil Václav Simon (BK 1973 Benátky nad Jizerou), který ve finále porazil Adama Srnce (SK Hamr Praha) dvakrát 21:13.

Královnou letošního mistrovství České republiky jednotlivců do 15 let se stala Barbora Bursová (SK Hamr Praha), která zvítězila ve všech třech disciplínách, do kterých nastoupila.

ZDENĚK KRAČMAR