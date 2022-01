David Pabiška, liberecký motocyklista, ve čtvrté etapě slavné Rallye Dakar upadl a velký závod pro něj skončil.

David Pabiška vlétl do letošního ročníku Rallye Dakar. | Foto: Lukáš Pour

Člen Jantar týmu zamířil do nemocnice. Po pádu byl při vědomí, podle týmových zpráv to odnesla žebra a klíční kost. Předčasný konec je pro libereckého jezdce o to smutnější, jelikož po třech etapách byl v průběžné klasifikaci kategorie Original by Motul pátý a v celkovém pořadí mu patřila 50. příčka.