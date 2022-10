V kategorii jednotlivců je bez ohledu na trasu zatím 2 835 přihlášených závodníků, z toho 2 566 mužů a 269 žen. Kromě jednotlivců se na start těší 65 týmů. Tato čísla se do samotného startu ještě určitě změní. Nejstarší ůčastník se narodil v roce 1937. Letos mu tak bude úctyhodných 85 let. Start proběhne v 6 vlnách podle výkonnosti.

Servisní a organizátorské stany v centru závoduZdroj: Archiv pořadatelů Cílové zázemí na stadionu v BedřichověZdroj: Archiv pořadatelůVe čtvrtek se na trasu vydají 4 organizátoři, kteří označí trasu. K tomu používají cedulky a celkem 6 rolí značící pásky. Od čtvrtka si tak zájemci mohou projet trasu nebo její úseky nanečisto. V samotný den závodu bude v zázemí závodu, na trase a na občerstvovačkách přípraveno 200 pořadatelů.

Ti se starají nejen o bezpečnost a navigaci, ale i o stravovací režim. Na trati stojí celkem 11 stanů se stoly plnými energie. K tomu ještě 1 velký stan v cíli. Za léta pořádání už mají organizátoři odhad na množství občerstvení, které se sní a vypije. Ze stolů zmizí 700 kilogramů banánů, 130 kilogramů jablek, 400 kilogramů melounů, 100 kilogramů mandarinek. Kromě ovoce také 1 500 balení miňonek, 80 kusů vánoček a 500 tabulek čokolády. V cíli navíc záodníky čeká odpovídající počet porcí guláše nebo kuřecího plátku se salátem. Dobrou chuť!

Ze zákulisí pořádání závodu pro tisice účastníkůZdroj: Archiv pořadatelůPitný režim zajistí 4 000 litrů vody a 3 000 litrů čaje. Ve vodě obsluha občerstvovaček rozmíchá 15 kilogramů iontového nápoje. Kelímky a veškeré další odpadky mohou závodníci zahazovat pouze v odpadkových zónách. Přesto po závodě dochází k úklidu celé trasy závodu.

ČT Author Cup: Kategorii elektrokola si nikdo nepřeje, říká Pavel Hůza

Poslední velký závod sezóny v Jizerských horách je od prvního ročníku cílí na amatérské jezdce, ale pravidlem se stala i účast elitních českých jezdců. Jedním z nich bude i loňský vítěz Jan Strož, jezdec týmu D2mont Merida Cycling Team. Letošní ročník je pro něj už sedmým startem na závodě ČT Author Cup.

Jaká čísla jsou důležitá pro něj?

„Mám celkem slušnou výsledkovou bilanci, byl jsem dvakrát 3., jednou 2. a jednou 1. Do desítky jsem se vešel snad pokaždé,“ vzpomíná Jan Strož. Svoji sezónu má cyklista spočítanou v hodinách. „Od ledna mám natrénováno 650 hodin, kilometrově to bude přes 14 000. Z toho bylo odhadem 60% na horském kole a 40% na silničním,“ počítá jeden z favoritů závodu. Potvrzuje, že čelo závodu amatérům miňonky na občerstvovačkách určitě neují. „Pokud je to závod kolem 2 hodin, tak ho jezdím na gely. Vychází to minimálně na 1 gel na startu 4 gely při závodě,“ říká úřadující vítěz a doufá, že mu to bude stačit na obhajobu.

„Šance na vítězství doufám je, ale takových nás je v týmu víc. Na poslední chvíli hodně lidí skolily nemoce, takže jsme museli tým trochu přeskupit. Ale i tak si myslím že máme šance velké,“ odhaduje závodník, který zná dokonale každý metr na trati. „Jsem z Jablonce nad Nisou a mám to tu proježděné. Trasa je krásná celá. Ale nejradši mám ty úseky na vršku, když se dostaneme na magistrálu, tam jsou nejkrásnější výhledy,“ popisuje Jan Strož.