V jaké fázi jsou týden do závodu přípravy? Poslední týden už se řeší opravdu jen maličkosti. Ve čtvrtek označíme trasu, takže od pátku bude možné si ji projet. Úplně v klidu to není nikdy, vždycky se objeví nějaká nenadálá situace. Kdyby to tak nebylo, tak už by nebylo co zlepšovat.

Kolik máte letos přihlášených závodníků?

Přesně v tuto chvíli je přihlášeno 2 916 lidí. Limit máme 3 500, ale zkušenosti z posledních let ukazují, že většina lidí se hlásí na poslední chvíli, takže očekáváme, že se závodníci budou hlásit ještě v týdnu nebo na místě.

Kolik z přihlášených účastníků nakonec skutečně odstartuje?

Většinou je odpad startovního pole zhruba deset procent.

Jak moc vám můžou organizaci zkomplikovat povětrnostní podmínky? Museli jste někdy závod kvůli nepřízni počasí zrušit nebo odložit?

Zažili jsme i ročníky, kdy napadl sníh, ale zatím jsme museli zrušit jediný ročník, a to kvůli covidu v roce 2019 asi deset dní před startem. Všem účastníkům jsme převedli startovné do dalšího roku.

Jak tedy vypadal ten následující ročník?

Do poslední chvíle jsme byli napnutí, zda nám to hygiena umožní, ale závod proběhl za přísných hygienických opatření. Na start jsme nepustili nikoho, kdo neměl potvrzení o bezinfekčnosti. Měli jsme zdarma k dispozici testy i před vstupem na prezentaci. Otestovali jsme tak asi 250 osob.

Pro jakou cílovou skupinu závod vznikl?

Od prvního ročníku jde o letní variantu Jizerské padesátky na kolech. S nápadem přišel doktor Landa, který tehdy trénoval v Dukle Liberec. Já jsem byl spoluvlastník regionálního vysílání TV Nova. Díky tomu jsme měli velkého mediálního partnera a dlouhá léta se závod jmenoval Nova Author Cup. Díky mediální podpoře je to od začátku závod hlavně pro širokou veřejnost.

Vy sám jste závod jel?

Jel jsem závod jel třikrát. Víckrát to z pořadatelských důvodů nešlo. Není možné do poslední chvíle řešit organizaci a pak si sednou na kolo a vyrazit na trať. Ale trasa je to krásná.

V čem je specifická?

Je spousta závodů, které jsou dlouhé nebo technicky extrémně náročné. Ten náš závod je od začátku vymyšlený tak, aby ho každý objel. Trasa není nijak technicky náročná. Samozřejmě se najde spousta lidí, kteří tomu vytýkají, že je to silniční závod. Ale všichni tihle škarohlídi mají možnost startovat na spoustě jiných akcích v rámci České republiky. A nás ta masovost neustále přesvědčuje o tom, že náš koncept je správný. To znamená chci jet závod na kole a chci ho jet v Jizerkách na technicky jednoduchých tratích. I tak je pro spoustu lidí 67 kilometrů v kopcích pro řadu lidí hodně náročné, a to je důvod, proč jsme v loňském roce přidali kratší trasu.

ČT Author Cup 2021Zdroj: Archiv pořadatelů

Dotýká se vás trend elektrokol?

Před dvěma lety jsme udělali anketu mezi všemi dosavadními účastníky, zda by uvítali kategorii e-bike a vyšlo nám, že si to v podstatě nikdo nepřeje. Přes 80 procent odpovědí bylo negativních.

Vnímáte nějaká omezení z ekologického hlediska?

Vzhledem k plánovanému zákazu výroby jednorázových plastových produktů to budeme muset od příštího ročníku určitě řešit.

Naprostou samozřejmostí na trati jsou odpadkové zóny. Závodníci mají povinnost cokoliv vyhazovat pouze v těchto zónách. I tak po závodě kompletně uklízíme celou trasu. To je podmínkou k získání souhlasu od CHKO Jizerské hory a Lesů ČR, takže na to dbáme.

Jak probíhá jednání s Lesy ČR?

Poměrně dlouho nám trvalo vymezit si s Lesy ČR kam můžeme a nemůžeme. Ale teď už je to jednání velmi jednoduché. Oni přesně vědí, co od nás můžou očekávat a ta spolupráce je naprosto bezvadná.

Musíte někdy měnit trať v závislosti na aktuálních podmínkách v horách?

To se samozřejmě několikrát stalo, například kvůli těžbě dřeva nebo kvůli opravě komunikace. V povodňovém roce byly na trati takové škody, že se některé cesty nestihly obnovit a museli jsme se jim vyhnout.

Jak složité je sehnat pro tak velkou akci vyhovující zázemí?

Prvních pět ročníků jsme pořádali na stadionu v Bedřichově, potom jsme se přesunuli do Josefova Dolu. Kvůli opravě silnice ke Kapličce jsme se ale vrátili do Bedřichova a už jsme zde zůstali. Díky působením zastupitelstva a i díky organizaci zimní Jizerské padesátky se tam výrazně zlepšují podmínky pro pořádání závodů a vítají nás tam.

Nemáte problém sehnat dostatek organizátorů a dobrovolníků?

Máme pořadatele rozděleny do oblastí. Každá oblast má svého vedoucího, který má na starost sehnat si dostatek dobrovolníků. Je to víceméně stálý kádr lidí, ale samozřejmě stárneme a už to není jako před pětadvaceti lety. Každý si rád rozmyslí, jak bude trávit svůj volný čas a občas je trochu oříšek sehnat dostatek lidí.

Jak řešíte bezpečnost při závodě?

Na místě máme připravené dvě sanitky Liberecké záchranné služby. Na místech, kam by se záchranka nedostala tak snadno, máme čtyřkolky se zdravotníky z Horské služby.

Start závodu ČT Author Cup 2021Zdroj: Archiv pořadatelů

Museli jste řešit nějaké vážnější úrazy?

V Josefově Dole docházelo většinou zhruba ke dvaceti vážným zraněním dle klasifikace Horské služby. Jeden úraz dopadl tak nešťastně, že zraněný následně v nemocnici zemřel. Ale musím to zaklepat, v posledních letech se to zlepšuje. Nevím, jestli je to ohleduplností nebo čím přesně, ale řešíme spíš už jen lehká poranění.

Nebo například krádeže?

To je nepříjemná bolístka této akce. Přestože spolupracujeme s Policií ČR, která účastníky upozorňuje, aby kola nenechávali bez dozoru a zabezpečili je. Ale mnohokrát se ztratila kola i z uzamčených koláren různých penzionů. Na takhle masových akcích k podobným věcem bohužel dochází.

Jakým směrem může akce růst? Počtem účastníků nebo nějakým doprovodným programem?

Spíš to druhé. Limit účastníků je daný nejen Chráněnou krajinnou oblastí a Lesy ČR, ale i obslužností těch hor. Pohyb s kolem je náročnější je celkově náročnější než třeba s běžkami.

Máme v plánu například dětské závody a další nápady, ale nerad bych to prozrazoval před dalším ročníkem.