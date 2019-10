Liberecký klub před sezonou koupil licenci na první ligu a přestěhoval se do sportovní haly v Hodkovicích nad Mohelkou. Navíc spolupracuje s Děčínem hrajícím nejvyšší soutěž.

Jak byste zhodnotil úvod sezony?

Je vidět, že na soutěž nám chybí zkušenosti. Máme k dispozici hodně mladý tým a je to znát. Navíc sehranost s děčínskými hráči není na vysoké úrovni, což se dalo čekat. Bereme to jako možnost pro zlepšováni hráčů, což se děje, ale chceme se v další fázi sezony ještě zlepšovat a udržet soutěž.

Co se vám povedlo a na čem je třeba zapracovat?

Povedlo se nám získat nové zázemí a dotvořit sportovní halu v Hodkovicích, kde jsme spokojeni. Vznikla nová spolupráce, ale musely proběhnout nějaké úpravy, abychom tam mohli hrát prvoligové zápasy. Podporu navíc máme i ze strany města. Dalším pozitivem jsou záblesky a výkony mladých hráčů, které ale nejsou schopni zatím konstantně udržet. Někomu se zrovna zadaří, ale příště výkon nezopakuje. Po sportovní a basketbalové stránce nás sráží slabá úspěšnost v naprosto otevřené střelbě. Z otevřených pozic se prakticky netrefujeme na rozdíl od soupeřů. Obrana je místy hodně naivní. Je tam velmi cítit nesehranost a nekomunikace. Trochu tápeme v rolích jednotlivých hráčů, jediný Kroutil převzal lídrovskou roli.

Proč hrajete své domácí zápasy zrovna v Hodkovicích a nikoliv doma v Liberci?

Jedním z důvodů je skutečnost, že v hodkovické hale je kapacita diváků vyšší. V Liberci ve sportovní hale Kort jsme sice mohli dostat nějakou výjimku, ale nakonec jsme se rozhodli pro variantu v Hodkovicích.

Co očekáváte do dalších zápasů?

Očekáváme, že se budeme snažit tým posílit. Potřebujeme zkušenější osu. Víme, že to musíme udělat a ulehčit hráčům nějaké role. Postupně chceme zlepšovat naše výkony.

S jakým cílem jste vstoupili do sezony?

Cíl je jednoznačný. Vize je zlepšovat hráče a individualizovat tréninkový proces. Týmový výkon tím trpí, protože mu nedáváme tolik prostoru jako individuálnímu zlepšení. Některé děčínské hráče chceme připravit pro výraznější role v jejich klubu a naše mladé basketbalisty výkonnostně posunout pro mužský basketbal.

Jakého soupeře považujete za největšího favorita?

Tohle já moc neřeším. Kvalitní tým je Jindřichův Hradec, který má nejvyšší ambice na postup. Velmi sympaticky hrál Písek. To byly asi zatím nejsilnější týmy. Vzhledem k tomu, že hrajeme jen jednu skupinu, tak ani nemám žádné porovnání.

Proč jste kupovali licenci na první ligu?

Na tuto otázku jsem už odpověděl. Hlavní vizí je zlepšovat mladé hráče.

Jak zatím funguje spolupráce s Děčínem?

Funguje velmi dobře. Máme společné tréninky, ale nemáme jich dost. Oni mají vlastní program a velmi intenzivní. Mají toho hodně. Nabitý program je snad jediný problém, ale jinak spolupráce běží na dobré úrovni.

Mohla by se v dohledné době hrát v Liberci zase nejvyšší soutěž?

To bychom byli samozřejmě rádi, nicméně musíme k tomu dospět jak po té výchovné stránce, tak i po manažerské stránce. S nejvyšší soutěží jsou spojené další věci jako větší náklady, než jsou v první lize mužů. Je to i jeden z důvodů, proč fungujeme v Hodkovicích nad Mohelkou, protože v hale by se teoreticky po úpravách mohla nejvyšší basketbalová soutěž hrát.