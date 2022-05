Co říkáte na váš výkon na memoriálu?

Jsem ráda za ten čas. Je to pro mě velký osobní rekord, ale myslím si, že zrovna v tuhle roční dobu ještě moc lidí trojku nešlo, takže to není úplně vypovídající výsledek.

S jakým očekáváním jste šla do závodu šla?

Šla jsem do toho s tím, že si chci udělat osobák, ale zároveň je pro mě memoriál Ludvíka Daňka závod, na který se od malička chodím dívat. Jako děti jsme tu pomáhaly. Takže je pro mě především hezké se sem vrátit, potkat se tu s kamarády a zároveň tu potkat českou špičku.

Jak vám vyhovovaly dnešní deštivé podmínky?

Mám to daleko radši, když není vedro, takže se mi dost ulevilo, když začalo pršet.

Chodkyně Eliška Martínková.Zdroj: Deník/Jana Ryantová

Jaké jste si nasadila tempo?

Moc jsem si to nehlídala. Trojka je dost krátká trať na to, abych šla od začátku tak jak můžu. Takže jsem prostě nasadila rychlé tempo a snažila jsem se ho udržet. Bylo fajn, že jsem se mohla občas střídat s Robertem. Vždycky, když jeden zpomalil, tak ten druhý šel dopředu a vzal za to.

Jsou nějaká specifika závodění na tartanu na atletickém oválu oproti chodeckému okruhu na silnici?

Já zatím moc rozdíl nevnímám, protože do loňského roku v juniorce jsem závodila jenom na dráze. Ale 20 kilometrů bych na oválu jít nechtěla, to je na chodeckém okruhu lepší, protože tam je koleček „jenom“ 20. Obecně by ale silnice měla být rychlejší.

Poznáte vy sama při závodě krok, za který můžete od rozhodčích dostat penalizaci?

Poznám to ve dnech, kdy se mi jde špatně nebo mě bolí nohy, tam vím, že si musím kontakt hlídat. Ale když je to dobrý závod, tak o tom nevím a dozvím se to až když vidím kartu.

Jaká to teď bude sezóna, když už máte splněný limit pro start na MS i ME?

Vím, že i když se něco nepovede, tak to nevadí, protože do léta je čas dohánět. Splněný limit byl pro mě milé překvapení a příjemně mi to změnilo plány na léto. V červnu odjíždíme na soustředění a budeme přípravu směřovat k velkým závodům.Ty mě čekají 15. července, kdy závodím na MS v Eugene v Americe, a ke konci sprna startuji na ME v Mnichově.

Máte v plánu útok na medaile? Letos ještě ne. Zatím je asi největší cíl získat zkušenosti a po každém závodě si říct, že jsem do toho dala všechno.Tenhle rok je pro mě zatím takový bezzávazkový.

Jak dlouho může zůstat AC Turnov vaším kmenovým klubem?

To zatím úplně přesně nevím. Zrovna v atletice funguje zajištění reprezentace jak přes Český atletický svaz, tak přes tréninková střediska, takže v klubech zůstat můžeme. Ale samozřejmě záleží na domluvě. A ta je zrovna v Turnově naprosto skvělá.

Kolik času vám teď zabere trénink?

Zatím trénuju minimálně jednou denně, ale začínáme přecházet na dvoufázové tréninky, které jsem loni ještě nestíhala kvůli škole.

Stihnete i nějaké prázdniny?

Hlavní náplň prázdnin budou letos ty vrcholné akce, ale po ME budu mít aspoň nějakou chvíli na vlastní volno. Hodně mě baví kolo, plavání a nebo třeba výlety do hor a ferraty.