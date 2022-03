Je jasné, že půjdete do play off na jednoho z top trojky. My moc spekulovat nemůžeme, pokud Ostrava uspěje, půjdeme ze sedmé pozice a narazíme na jednoho ze silné dvojice El Niňo – Havlíčkův Brod.

Co je hratelnější?

Trošku si myslíme, že můžeme překvapit El Nino. Havlíčkův Brod, jako úřadující mistr, to by bylo ještě těžší.

Jak probíhá příprava na páteční zápas v Hradci Králové?

Podle plánu. Po nemoci se zapojil ve formě hrající Jakub Seibert, věříme, že se mu snad tréninkové manko podaří dohnat. Připraveni jsou i Mohamed Shouman a Michal Blinka, jehož výkonnost roste.

Co víte o soupeři?

Ztratil šanci na postup do play off, skončí devátý. Je otázka v jaké sestavě nastoupí. My jsme v dobrém rozpoložení, v jarní části se nám daří, hlavní cíl jsme splnili a teď můžeme jen překvapit. Pokusíme se.