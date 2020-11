Sdruženáře čekají hned na začátku v areálu Ruka u Kuusama tři individuální závody na můstku HS 142 a s běžeckou částí na pět kilometrů a dvakrát deset kilometrů. Závěrečnou fázi přípravy však komplikují zdravotní, organizační a klimatické neduhy.

Čeští sdruženáři se do Skandinávie vydali už 7. listopadu a v tuto chvíli se v Rovaniemi chystají na úvod nové sezony. Asistenti Vladimír Šmíd a Robert Mateja nejprve pracovali se šesticí závodníků Dukly Liberec – Lukáš Daněk, Ondřej Pažout, Tomáš Portyk, Jan Vytrval, kteří byli doplněni juniory Janem Šimkem a Petrem Šablaturou.

Po týdnu se Vladimír Šmíd vrátil do Česka i s oběma juniory a k výpravě ve Finsku se připojil trenér Marek Šablatura, který se doma věnoval jednak organizačnímu zajištění finální fáze pobytu a druhak hledání vhodných tréninkových míst, ale i šití závodnických kombinéz.

„Vzhledem k mnoha protiepidemickým a neustále se měnícím opatřením po celé Evropě je příprava na zahájení Světového poháru po všech stránkách nesmírně složitá. Rozhodli jsme se už v létě, že tři týdny před začátkem zůstanou závodníci ve Finsku, kde budou moci kvalitně trénovat a odpadne zdlouhavé cestování domů a zpět provázené neustálým testováním,“ řekl Tomáš Slavík, ředitel úseku severské kombinace Svazu lyžařů České republiky.

„Jenže i ve Finsku jsou problémy nejen s koronavirem, ale i s počasím a především s můstky. Pozitivní snad je, že se našim sdruženářům vyhýbala vážnější zranění, ale na druhou stranu všichni už mají za sebou onemocnění Covid-19, takže toho v poslední době příliš nenatrénovali. Jejich výkonnost tak zůstává otázkou, ale hlavním cílem zůstává světový šampionát v Obersdorfu na přelomu února a března 2021,“ doplnil Slavík.

Čeští reprezentanti sice absolvovali na začátku října mistrovství republiky v letní severské kombinaci, ovšem vzápětí se jich dotkla další opatření spojená s bojem proti koronaviru. Na to konto byl uzavřen lyžařský tunel v Oberhofu, kam se chystali, a z následného soustředění v Rakousku rychle odjeli domů poté, co dva závodníci měli pozitivní test na koronavirus.

Potíže ale pokračují i nyní ve Finsku. V zemi totiž není k dispozici žádný skokanský můstek, který by byl připravený k tréninkům. Původní plán, podle kterého se česká reprezentace měla 18. listopadu přesunout do Ruky, kvůli problémům se sněhem padl, a tak sdruženáři zůstanou až do 24. listopadu v Rovaniemi.

„Musíme improvizovat, jak se dá. Jsme rádi, že zde máme k dispozici alespoň tříkilometrový okruh vytvořený z loňského sněhu. Minulý týden sice napadlo asi dvacet centimetrů, ale vše brzy roztálo,“ posteskl si reprezentační trenér Marek Šablatura.

PŘÍSNÁ OPATŘENÍ VE FINSKU

„Jsem v kontaktu s trenérem finského reprezentačního družstva, které se chystá na kemp v Lahti. Tam je funkční alespoň můstek, který má ledovou nájezdovou stopu a umělohmotný dopad. Pokud to protiepidemická opatření dovolí, umožní nám tam společnou přípravu,“ dodal Šablatura.

Na závodníky čekají v Ruce velice přísná preventivní opatření proti šíření koronaviru. Organizátoři připravili devítistránkový elaborát, jímž se musí všichni sportovci a členové realizačních týmů řídit. Vstup do Finska bude povolen pouze s negativním testem starým maximálně 72 hodin. Jednotlivé výpravy budou navíc uzavřeny v přísně střežené bublině. Pro všechny závodníky tak půjde o novou zkušenost.

„Už teď v hotelu v Rovaniemi máme vyčleněnou polovinu patra, část posilovny, haly i prostoru na jídlo. Řídíme se podle speciálně připraveného harmonogramu, v jednotlivých prostorech se střídáme shodou okolností s českými běžci. Navíc třikrát denně vyplňujeme dotazník týkající se Covidu-19,“ přibližuje kouč Šablatura.

„Těsně před premiérou Světového poháru v Ruce to však bude jinak. Vyrazíme tam 24. listopadu a cestou z Rovaniemi se musíme někde naobědvat. Hned po příletu nás čeká test a okamžitě poté budeme izolováni v apartmánu, kde se po šesti hodinách dozvíme výsledek,“ upřesňuje Šablatura plány na další dny.

„Bude-li negativní, pořadatelé nás akreditují. Kromě přidělených ubytovacích prostor však nikam nesmíme a v případě porušení tohoto nařízení akreditaci ztratíme,“ dodal Šablatura.

PREMIÉRA BEZ DAŇKA

Úvodní sérii Světového poháru zmešká Lukáš Daněk, jenž měl v průběhu letní přípravy výpadky v důsledku celkového oslabení organismu, navíc nedávno prodělaný koronavirus jej připravil o čich i chuť. Covid však zasáhl i ostatní členy reprezentačního týmu – Ondřej Pažout si stěžoval na potíže s dýcháním, Tomáš Portyk na únavu a Jan Vytrval byl v izolaci dokonce dvacet dnů, protože byl dvakrát pozitivně testován.

„Hovořit o tom, jaká bude za těchto okolností forma, je nesmírně obtížné. Nevíme, co máme čekat, protože sportovní stránka byla v poslední době na druhé koleji. Chybějí mi informace o jiných zahraničních týmech, ale myslím, že situace u většiny z nich bude podobná,“ myslí si Šablatura.

„Uvidíme, co nastane, až se naši kluci zapojí do plného tréninku. Teď jim chceme především poskytnout čas, aby se vzpamatovali a naskočili zpět do klasického režimu,“ uzavřel trenér Marek Šablatura.