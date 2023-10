Start do sezony jim moc nevyšel, když ve čtyřech zápasech vyhráli pouze jednou. A to v posledním kole na půdě Olomouce, kde futsalisté Liberce urvali těsné vítězství 3:2. Severočeský tým ale na druhou stranu vypadl z pohárové soutěže.

Sestřih pohárového utkání České Budějovice - FTZS Liberec. | Video: se svolením FTZS Liberec

Po nepříliš povedeném startu soutěže se vedení klubu rozhodlo posílit kádr a vůbec první zahraniční posilu klubu, kterou je Pablo Silva Mota Dos Santos s přezdívkou Rabisco. Druhou posilou je opět Brazilec Allan Araujo Da Silva zvaný Allanzin.

„Měli jsme dobrou letní přípravu, takže jsme nechtěli dělat nějaké velké změny. Nevýhodou bylo, že jsme první čtyři zápasy hráli venku. Moc jsme to prostě nevychytali, herně se nám nedařilo. Bylo tam málo kreativity, dostávali jsme hodně gólů. Už v Chomutově jsme přešli na jiný způsob hry. Pak se nám povedl pohár a následně i utkání v Olomouci. Dobře jsme hráli i dalším pohárovém utkání v Českých Budějovicích. Chtěli jsme zkvalitnit hru směrem dopředu, koncovka nám moc nejde. Jelikož je český futsalový rybníček je vybraný, přivedli jsme dvě zahraniční posily,“ řekl s úsměvem Pavel Bína, předseda FTZS Liberec.

Je složité sehnat pro českou futsalovou ligu zahraniční posily? „Není to těžké, je to standardní. Řešili jsme to přes manažerskou skupinu, které je na takové hráče napojená. Řada Brazilců, kteří fungovali v české lize, jsou na manažerských postech. Mají zmáknuté regiony v Brazílii,“ prozradil Bína.

Pokud se brazilské posily osvědčí, vedení klubu se rozhodně nebrání další spolupráci. „Rozhodně nechceme jít cestou, jako Sparta. Ta udělala cizince na dva, tři měsíce. Po sezoně si všechno vyhodnotíme. Pokud tahle spolupráce bude prospěšná pro obě strany, budeme v tom pokračovat. Rozhodně to nebude nějaký štěk,“ pokýval hlavou.

Jak Rabisco, tak Allanzin se už v Liberci adaptovali, s týmem absolvovali několik tréninků.. „Česky neumí, anglicky jenom základy. Takže hlavně portugalština. Občas si pomáháme rukama, nohama. Může tady nastat menší komunikační problém, na druhou stranu ten futsalový a fotbalový jazyk na hřišti není složitý. Jsou tady s námi skoro dva týdny, srovnali se s časovým posunem a tamním režimem. Věříme, že nám v neděli proti Ústí nad Labem pomůžou,“ zdůraznil předseda libereckého klubu.

V říjnu sehraje Liberec dva klíčové zápasy, které mohou rozhodnout o dalším vývoji sezony. V neděli 22. října doma od 19.30 Rapid Ústí nad Labem, v pátek 27. října cestuje do Brna, kde na něj čekají Žabinští Vlci. Pak následuje těžká čtyřka Plzeň, Chrudim, Slavia Praha a Helas Brno.

„Ano, další dva zápasy jsou klíčové. Pokud je zvládneme, můžeme myslet na střed tabulky. Pokud ne, bude to asi boj na dně tabulky. Tyhle dvě utkání musíme zvládnout, jsou to zápasy pravdy. Na druhou stranu hrajeme od 1. prosince šestkrát za sebou doma,“ konstatoval Bína.

Letošní ročník nejvyšší futsalové soutěže se proměnil. Skončila Česká Lípa a Sparta Praha, nováčky jsou Chomutov a Žabinští Vlci Brno, první liga má pouze jedenáct účastníků. „Spousta lidí říkalo, že to bude velká neznámá. Od třetího, čtvrtého místa je to vyrovnanější. Ačkoliv jsou to kvalitní týmy, tak se dají sehrát slušné zápasy proti Slavii nebo Helasu. Chomutov je doma hodně silný, jelikož má vlastně poloprofesionální podmínky. Vyloženě tam nějaký outsider není. Bude to letos hodně otevřené. O titulu podle mě bude opět hrát Chrudim s Plzní,“ dodal Pavel Bína.