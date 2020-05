Velký souboj viděli přítomní diváci na hřišti Ypsilonka. Proti sobě se postavili Ondřej Lieser a Stanislav Matuš, aby zabojovali o post české golfové jedničky.

Po desáté jamce se do vedení o čtyři dostal Lieser, ale na jedenáctce ztratil míček v lese. Na dvanáctce drajvoval do hrany bunkeru pod jamkou a těžkou příhru nedostal moc blízko k jamce.

Matuš se tím pádem dostal zpět do hry. Po šestnácti jamkách byl stav nerozhodný (A/S). Na sedmnáctce se ale Matuš dostal drivem do bunkeru a ránu do greenu nedostal tam, kam by potřeboval a Lieser nezaváhal.

Do osmnáctky šel Matuš s tím, že musí přidat a zatlačit, aby si vynutil prodloužení.

Druhým pokusem se oba hráči dostali blíž greenu. Lieser pak z bunkeru ránu dostal jenom do roughu, ovšem Matušovi se jeho příhra nepovedla. Jamku Lieserovi daroval a tím i celé utkání.

Lieser si tak odnesl šek na 130 000 korun, poražený Matuš si odnesl cenu útěchy ve výši 20 000 korun. Šek ve stejné výši za hole in one nevybojoval nikdo.

„Po pauze to bylo náročné fyzicky i psychicky, nejsme moc rozehraní, turnajová rutina chybí. Byl to velký boj, naštěstí jsem z toho vyšel jako vítěz, za což jsem samozřejmě rád,“ řekl Ondřej Lieser.

Stejně dopadli i čtyři odvážní novináři, kteří si vyzkoušeli ProQuip Contest na šesté jamce. Nikdo z nich pod dohledem fotografů a kamer míček na green nedostal.

Souboj dvou českých profesionálů byl zpestřen možností průběžných sázek.

Fanoušci golfu si tak i v nelehké době přišli na své.