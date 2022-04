Konec sezony na Jizerské magistrále! „Letos už to byly moje třetí poslední běžky,“ směje se Jan Petr, který vyrazil v sobotu do stopy s partnerkou Simonou. Na otázku, jestli byly tentokrát už skutečně poslední, krčí rameny. Jeho partnerka, která je v požehnaném stavu, má jasno: „Já už to balím, dneska to byla poslední jízda rolby i moje,“ říká a s úlevou zouvá lyžáky. „Je škoda, že už Jizerská o.p.s. nemůže upravovat, podmínky jsou neuvěřitelné, dneska jsem si připadal jako v půlce ledna a ne týden před Velikonocemi,“ dodává Petr.