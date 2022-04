„Jely jsme sem s očekáváním těžkého zápasu, ale naštěstí jsme si v každém setu vypracovaly dostatečný náskok, který se už soupeři nepodařilo smazat. Chtěly jsme v této sezoně víc, ale teď jsme šťastné za bronzové medaile,“ doplnila liberecká kapitánka Veronika Dostálová.

Jen obtížně hledal slova kouč poražených olomouckých vysokoškolaček.

„Strašně těžko se mi to hodnotí, protože jestli se za nějaké utkání této sezony jako trenér stydím, tak je to právě toto poslední. Navíc když jeho průběh, výsledek a náš výkon neodpovídaly tomu, na co tento kádr má. Odhodlání hráček bohužel zůstalo v šatně a když ještě přišlo rychlé zranění naší největší bojovnice Zuzy Šepeľové, nenašel se nikdo, kdo by to na hřišti vzal na sebe. Chyběla energie, nadšení a nasazení a k tomu jsme měly velké problémy na přihrávce. Z toho všeho pramenila naše až příliš hladká porážka,“ uvedl pro portál cvf.cz očividně zklamaný Martin Hroch, trenér VK UP Olomouc.

„Po smolně ztraceném semifinále jsme už nedokázaly najít fyzické a morální síly a více zabojovat o bronz, přestože jsme jej opravdu chtěly. Moc děkuji našim fanouškům za jejich podporu během celé sezony,“ dodala olomoucká kapitánka Barbora Gambová.

Liberecké volejbalistky ziskem medaile vylepšily v ambiciózním klubu náladu po nevýrazné sezoně mužů, kteří sice prošli z předkola do play off, ale skončili už ve čtvrtfinále.

Extraliga volejbalistek, utkání o 3. místo:

VK UP Olomouc – VK Dukla Liberec 0:3 (16:25, 17:25, 12:25)

Rozhodčí: Možnár, Horký. Diváků: 350. Konečný stav série: 0:2.

Olomouc: Silva, Mostsitska, Babić, Šepeľová, Blanco, Štimac, libero Slavíková. Střídaly: Herdová, Tinklová, Kneiflová, Gambová.

Liberec: Skrypak, Kojdová, Kohoutová, Kvapilová, Šulcová, Blažková, libero Dostálová. Střídala: Kolářová.