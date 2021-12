"Rozdíl byl v útoku kde Karlovarsko ztrátovalo. My jsme měli v průběhu dnešního zápasu i v jednotlivých setech takové věci, že jsme třeba neudělali na dvakrát, na třikrát ztrátu. V této chvíli, proti takhle kvalitnímu soupeři, se to samozřejmě nevyplácí," řekl liberecký kouč přezdívaný Jahoda.

"Určitě bych chtěl poděkovat mančaftu za výkon, který byl odvážný. Na to, kolik nás sužuje zranění, jsme bojovali a myslím si, že se divákům volejbal líbil. My potřebujeme body, musíme to zlomit v nějakém těžkém zápase, abychom šli do play off z co nejlepší pozice,“ prohlásil pro portál cvf.cz liberecký kapitán Jakub Veselý.

Hostující kouč byl spokojen jen s body. "Výkon byl na můj vkus málo agresivní. Jsme čekali, jestli nám Liberec to vítězství daruje. Dnes nás zachránil blok, prostě blokem jsme uhráli ten potřebný rozdíl. Ale osobně si myslím, že jsme udělali málo pro to dnešní vítězství naší hrou. Spíš jsme čekali, co bude hrát Liberec,“ dodal Jiří Novák, trenér VK ČEZ Karlovarsko.