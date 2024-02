/FOTO/ První cíl sezony, a rozhodně ne malý, je splněn. Liberecké volejbalistky v Kutné hoře ovládly Final Four a poprvé v historii klubu vyhrály Český pohár.

Finále Chance Českého poháru 2023/2024 přineslo souboj mezi obhájcem titulu – VK Královo Pole Brno a aktuálně třetím nejlepším týmem v extralize žen – VK Dukla Liberec. Liberecké hráčky v něm neztratily ani set a mají historický triumf. Foto: cvf.cz/Kateř | Foto: Deník/VLP Externista

Před rokem slavily triumf v této soutěži muži liberecké Dukly, není mohly zvednout nad hlavy vítěznou trofej ženy.

Zaslouženě. V nedělním semifinále nedaly šanci Ostravě (3:1) v pondělním finále nedovolily KP Brno, aktuálně třetímu celku extraligy ani set - téměř tisíc fanoušků vidělo jasnou výhru severočeské party 3:0 (23, 18, 11). O oslavy mohly začít.

„Dnešní senzační utkání bylo v prvním setu strašně těžké, nicméně zvládli jsme to, a pak jsme předváděli nejlepší výkon v této sezóně. Zaslouženě si proto odvážíme Česky pohár a jsme za to strašně šťastni,” přiznal Libor Gálík, trenér VK Dukla Liberec.

Podobně nadšená byla i Lucie Kolářová. „Jsme strašně šťastné, že medaili přivezeme domů do Liberce a já osobně jsem šťastná, že jsem prolomila šňůru s KáPéčkem, protože jsem s nimi prohrála osm finálových zápasů. Je to doma a jdeme to teď oslavit s našimi fanoušky,” řekla opora hrající na poslu libera.

„Já gratuluji do Liberce k vítězství. Předvedli opravdu skvělý výkon hodný finále a zvítězit si jednoznačně zasloužili. Myslím si, že bychom těžko hledali činnost, ve které jsme byli my silnější, na druhou stranu jsme všichni pyšní na to, co jsme tady zvládli a že jsme se vůbec do Final Four dostali,” uvedl pro portál cvf.cz Erik Nezhoda, trenér VK Královo Pole.

„Myslím si, že za to stříbro můžeme být určitě rádi. Kdyby někdo před půl rokem řekl, že budeme hrát finále Českého poháru, tak by tomu spoustu lidí nevěřilo. Prohra nás samozřejmě mrzí, ale myslím si, že jsme první i druhý set zvládly Dukle vzdorovat a já ji tímto gratuluji. Hrály jsme v úžasné atmosféře a spousta mladých holek si to užily a doufám, že nás tohle nakopne do dalších zápasů,” dodala brněnská kapitánka Kateřina Pelikánová.

Finále Českého poháru Volejbalistek:

VK Dukla Liberec - VK Královo Pole 3:0 (25:23, 25:18, 25:11)

Rozhodčí: L: Spáčil, D. Rychlík. Diváků: 888.

Liberec: Šulcová, Kvapilová K., Kvapilová N., Herdová, Vyklická, Robins-Hardy, libero Kolářová - Formánková, Dvořáková.

Brno: Pelikánová, Kuníková, Körmendyová, Jelínková, Pavlíková, Hrušecká, libero Šmardová - Chlupová, Moudrá, Matějková, Křižanovská.