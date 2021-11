Mladá badmintonistka z Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci se tak podívá do Českého Krumlova.

Badminton - ilustrační foto. | Foto: DENÍK

Klára Malcová byla nejúspěšnější hráčkou Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci na Oblastním přeboru Libereckého a Ústeckého kraje kategorie do 17 let, který se konal o uplynulém víkendu v Mostě. Po boku Ondřeje Palinkáše (TJ Chemička Ústí nad Labem) vyhrála smíšenou čtyřhru, když ve finále porazili dvojici Jan Brunc a Karolína Fišerová (BK Goram Teplice/Super Stars Most) v poměru 2:0 na sety.