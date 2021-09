Bravo! Jan Rázl vybojoval na mistrovství Evropy skvělý bronz

Česká badmintonová reprezentace do 17 let slaví minimálně druhý nejlepší výsledek v historii země. Parta pod vedením španělského trenéra Oscara Martíneze zvládla strhující čtvrtfinále se Švédskem na ME, které začalo soutěží smíšených družstev ve slovinském Podčetrteku. V rozhodujícím pátém duelu otočily nepříznivý vývoj Petra Maixnerová s Lucií Krulovou, které získaly třetí bod a zároveň vybojovaly postup do semifinále s Francií.

Jan Rázl z Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci. | Foto: Zdroj: archiv klubu

První opravdový test přišel pro mládežnickou reprezentaci v dopoledním čtvrtfinále, vždyť ve skupinové fázi neztratili čeští hráči ani sadu, postupně porazili Slovensko, Švýcarsko i Rakousko poměrem 5:0. Po skvěle zvládnuté úvodní fázi turnaje přišlo na řadu Švédsko, badmintonová velmoc, která byla ale v osudí mezi přijatelnějšimi celky. Suverénní Rusové nebo Francouzi by byli ještě těžším soustem. Hned první zápas se dal označit jako klíčový. Smíšená čtyřhra, do které nastoupil Jan Rázl z Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci a Petra Maixnerová, ukázala všechno, co moderní badminton může nabídnout. V dramatickém rozuzlení třetího setu byli šťastnější čeští hráči, kteří tak udělali první krok k postupu do semifinále. Jan Rázl z Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci.Zdroj: Zdroj: archiv klubuVe druhém utkání narazil, prozatím bezchybný Patrik Hrazdíra, na Romeo Makboula, největší hvězdu Seveřanů. Vyrovnanou první polovinu úvodního dějství pro sebe rozhodl o rok starší Švéd v druhé části sady. V setu číslo dvě už dominoval, a celkem dle předpokladů nedal, po třech skupinových výhrách, šanci ani brněnskému badmintonistovi. Pak přišla na řadu zcela suverénní Lucie Krulová, která navázala na formu z předchozích duelů a Elin Ryberg nedala ani v jednom ze setů žádnou šanci, dva mečboly na ukončení celého utkání byly na světě. Ten první zůstal ještě neproměněný. Daniel Dvořák s Janem Rázlem na silného Romeo Makboula, kterému dobře sekundoval Mio Molin, nestačili, ač předvedli sympatický výkon. Prohra 18:21, 17:21 postavila mladé české hvězdičky Lucii Krulovou s Petrou Maixnerovou do těžké situace. Všechno nebo nic! Švédky ve skupině porazily i silný polský pár Anna Czuchra, Julia Piwowar. S toutou dvojicí prohrála na turnaji v Polsku Petra Maixnerová, tehdy ještě s Kristinou Kozempelovou. Tentokrát ale bylo vše jinak, české dívky nepoložil ani neúspěch v koncovce první sady. Pak ještě přišel kritický moment v začátku setu číslo tři, když Češky prohrávaly 1:4. Od té doby už ale na kurtu haly v Podčetrteku dominovaly a ukázaly, že už jsou velkými hráčkami. Nic na velkém úspěchu a hlavně zisku bronzové medaile nezmění ani odpolední prohra mladého českého celku s Francií 0:3. I přes prohru už teď bude šampionát považovaný za úspěšný. Jan Rázl k bronzové medaili ze soutěže družstev přidal i umístění na děleném 9. – 16. místě ve čtyřhře chlapců, když společně s Pavlem Maňáskem vyhráli dvě kola. Jan Rázl chodí na Gymnázium Jeronýmova v Liberci, která mu vychází maximálně vstříc, aby skloubil náročnou školu a trénování. ZDENĚK KRAČMAR