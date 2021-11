V argentinském Tucamánu se konalo mistrovství světa v paraglidingu a v nejprestižnější disciplíně cross country dosáhli čeští zástupci na bronz. Mezi nimi je i liberecký Stanislav Mayer, který byl z Čechů nejlepší – na 10. místě.

Český tým zleva: Petr Kostrhun, Stanislav Mayer, Petra Slívová, Jonáš Horáček, Jan Jareš a Pavel Iker. | Foto: archiv Stanislava Mayera

Dvanáct let čekali čeští paraglidisté na cenný kov z mistrovství světa. Po titulech mistrů světa z let 2007 a 2009 se to tedy konečně povedlo v podobě třetího místa. Skončili za mistry světa z Velké Británie a Švýcarskem. Celkem startovalo 37 národních týmů se 130 muži a 18 ženami.