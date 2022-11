„Za tento rok jsme už získali mistry republiky v kategorii školní mládeže, kategorii kadetů a juniorů. Dvě děvčata skončila na třetím místě ve školní mládeži a v kadetech byl jeden chlapec druhý. Další náš závodník, Lukáš Kučera, se nominoval na mistrovství Evropy. V juniorech jsme získali dvě druhá a jedno třetí místo. Mistrovství republiky mužů je plánované na prosinec a také se ho zúčastní tři naši závodníci,“ vyjmenoval letošní úspěchy hlavní trenér.

Kučera, který je nominovaný na Evropu v rámci kadetů, byl už úspěšný i na dalších závodech. Vybojoval třetí místo v závodu olympijských nadějí na Slovensku. A tuto kategorii vyhrál také v Čechách. Startoval i na prestižních mládežnických závodech v Praze, kde mu patřilo zase bronzové místo! „To je velké klání za mezinárodní účasti a je to také velký úspěch. Má za sebou i velmi úspěšný start na turnaji v Srbsku, kde získal bronzovou medaili. A v těchto dnech se účastní, spolu s dalšími našimi členy od školní mládeže až po dospělé, výjezdu do Srbska. Tam by si měli poměřit síly se zahraničními sportovci, například Bulhary, Maďary a dalšími," uvedl trenér.

Českolipští boxeři sbírají medaile. Trenér potvrdil, že šikovní jsou všichni členové klubu. Nechyběli a nebudou chybět na mistrovstvích republiky pro jednotlivé kategorie. Někteří už medaile vybojovali, na jiné start teprve čeká.

Box je tvrdý sport. Jaké podmínky má nastavené pro mládežnické kategorie? Žáci a kadeti boxují třikrát dvě minuty a mohou mít pouze jeden zápas denně. To platí i u ostatních kategorií. Junioři a muži už boxují třikrát tři minuty.

Je o box v České Lípě zájem? „Velký, od září máme v klubu v kategorii přípravek a školní mládeže dvacet dětí, v kategorii pokročilých třicet děti a těch ještě zkušenějších dalších třicet. V klubu jich trénuje kolem osmdesáti, což je na Českou Lípu velký úspěch,“ informoval Procházka.

Na tréninky a přípravu ale není sám. Spolupracuje s hlavním trenérem talentované mládeže severních Čech Kosztyou Flachbartem a reprezentačním trenérem kadetů Martinem Svobodou. Boxerským nadějím se ještě spolu s Radkem Procházkou věnuje také Jiří Horváth.

„Naši svěřenci mají výborné podmínky. Trénují je nejlepší trenéři severočeského kraje,“ zdůraznil kouč Procházka.