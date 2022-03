„Už před lety jsme na Ještědu začali prošlapávat trasy, původně spíš pro kámoše, dávali jsme po cestě fáborky. V poslední době ale zaznamenal skialpinismus obrovský progres, tak nás napadlo udělat to pro širokou veřejnost. Tak jsem oslovil firmu Nalehko, kteří nám zasponzorovali značení. Takže teď každý podzim tratě označíme a na jaře značení stáhneme,“ říká Martin Černý. Založili oddíl Skialp Ještěd, se kterým se starají o trasy, ale i o to, aby byl pohyb skialpinistů na kopci bezpečný i pro ostatní návštěvníky.

„Aktuálně máme 5 tras schválených Odborem životního prostředí, jednu máme ještě nachystanou. Dneska už tu chodí tolik lidí, že je potřeba dodržovat nějaká pravidla,“ vysvětluje Černý. Pravidla i mapy jednotlivých tras jsou umístěné na webových stránkách www.skialp-jested.cz, trasy jsou ale zveřejněné i na zimní verzi mapy.cz.

Podstatou skialpinismu je pohyb na lyžích horským terénem. Do kopce lyže stoupají díky pásům, které se lepí na skluznici, a vázání, které umožňuje volný pohyb paty. Tradiční skialpinismus je vlastně podobný horské turistice ve sněhových podmínkách. Jenže člověk je od přírody tvor soutěživý a touží si poměřovat síly s ostatními. Proto vznikl skialpinismus závodní. Ten probíhá výhradně na značených tratích, na okruzích nebo systémem start–cíl, kombinuje sjezdy a výjezdy, případně i různé techniky výstupů od těch na lyžích přes lyže na batohu až po horolezecké pasáže.

Trať závodu Bokami Ještědu vedla nejprve po Liberecké sjezdovce směrem na Černý kopec, pokračovala sjezdem stejnou cestou a následoval výstup přímo na vrchol. Nejprve po sjezdovce Pod lany a od jejího konce po značené skialpinistické stezce mezi skalami pyšnícími se alpskými názvy jako Lyskamm, Monte Rosa nebo Matterhorn. Finální výšvih od skály, tentokrát už s pěkným českým názvem Krejčík, byl povinně s lyžemi na batohu. Cílovou pásku závodníci protnuli na terase hotelu Ještěd.

„Je to pro mě ta nejhezčí výstupová trasa. Měla jsem chuť parťákovi vyprávět, kudy jdeme a kde si vždycky vyjdu na skalní vyhlídku a dám si čaj. Ale na vyprávění nebyl čas a dokázala jsem jen nadávat na led a hekat,“ popisuje s úsměvem Marie Zelená, která závodila s Honzou Machem a v kategorii koedukovaných dvojic vyhráli.

Domácím závodníkům se znalost podmínek tentokrát obzvlášť vyplatila, jak potvrzuje další účastnice Naďa Podzimková: „Trať byla úplně ledová. Kdo si vzal skluzné pásy, tak visel celou dobu na rukách. My jsme místní, takže jsme byli připravení. Ale na bednu nám to stejně nepomohlo a jsme čtvrtí. První dvě dvojice jsme viděli jen v prvním sjezdu. Třetí dvojici jsme měli před sebou, ale nebyla je síla je docvaknout. Asi málo tréninku, musíme na lyže častěji,“ mrká Naďa Podzimková na manžela, se kterým skončili v závodě těsně pod stupni vítězů. Ten hned dodává: „Ale na to, jak bylo málo sněhu, to bylo moc fajn. Hlavně jsme se nemuseli držet jen na sjezdovkách, ale pokračovali jsme volným terénem. To je mnohem lepší než se honit jenom po svahu.“

Snaha vést trasu závodu i jinudy než je po sjezdovkách a název závodu Bokami Ještědu jsou pojítkem s legendárním skialpovým závodem na Slovensku – Bokami Západných Tatier. Třídenní etapové skialpinistické klání v oblasti Liptovského Mikuláše je hodnoceno jako nejnáročnější závod ve střední Evropě. Historie závodu sahá až do 90. let minulého století. Nejen o Bokami, ale o počátcích skialpinismu v Československu natočil v roce 2016 dokumentární film Obyčajní chlapci slovenský režisér Rasťo Hatiar.

Do Tater se letos opět chystá i Marie Zelená: „Přihlásili jsme se s kamarádkou, tak se na to moc těším. Naštěstí je to až na konci března, tak je ještě čas natrénovat. Třeba tady, na Ještědu,“ říká Liberecká sportovkyně. Smyslem závodu, který pořádá Horská služba už od roku 2015, není jenom poměřit síly mezi nejlepšími, ale přilákat ke skialpinismu i další sportovce a ukázat jim ta nejhezčí místa na kopci, který k městu Liberec neodmyslitelně patří.

Výsledky závodu:

MUŽI

1. Drtina Vratislav - 38:00:00

2. Berka Radim - 38:42:00

3. Petrák Jarda - 40:16:00

ŽENY

1. Svobodová Jana - 55:40:00

2. Straková Anna - 56:01:00

3. Polomová Markéta - 59:56:00

DVOJICE

1. Zelená Marie, Mach Jan - 45:06:00

2. Trdlová Kateřina, Rakoncaj Lukáš - 48:20:00

3. Zmítková Jana, Zmítko Jiří - 51:26:00