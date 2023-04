Vyřazovací boje ve volejbalových extraligách dostaly velké zápletky. Muži liberecké Dukly opět přepisovali rekordní návštěvu sezony na palubovce Jihostroje, ale vedení 2:1 ve čtvrtém semifinále nedotáhli do vítězného konce, a po porážce 2:3 o postupujícím do finále rozhodne až čtvrteční rozhodující bitva číslo pět pod Ještědem. Vyřazení z play off naopak odvrátily liberecké ženy.

Liberecké volejbalistky (čelem) byly krok od vyřazení, ale nakonec si vynutily čtvrtý zápas. Foto: cvf.cz | Foto: Deník/VLP Externista

„Mrzí nás, že jsme ztratili vedení 2:1. Věřil jsem, že v tie breaku vyhrajeme, ale bohužel jsme dělali chyby na přihrávce a brali jsme i míče, které šly do autu. Cestou do Liberce si to budeme ještě vyčítat, ale teď už musíme přepnout a soustředit se na čtvrteční zápas,“ řekl liberecký trenér Martin Demar.

Budějovicím pomohlo k druhé výhře v sérii přes dva a půl tisíce diváků. „Byl to hrozně těžký zápas. Třetí set jsme měli dohrát do vítězného konce, tam jsme zklamali sami sebe. Pak v sobě hráči našli vnitřní sílu a za to jim děkuju, protože to nebylo lehké. Takový zápas je pro všechny z nás velká zkušenost, která nás doufám nakopne. Musím říct, že Dukla hraje celou sérii opravdu dobře a my musíme vždycky předvést to nejlepší, co umíme. Pátý zápas bude otevřený a věřím, že nás tentokrát přijede podpořit ještě více fanoušků. Je jasné, že nás jejich podpora nesmírně zvedá a hrajeme více srdcem,“ uvedl Vojtěch Zach, trenér VK Jihostroj České Budějovice.

Rovněž semifinále play off UNIQA volejbalové extraligy žen se dramatizuje. Liberecká parta prohrávala s Brnem už 1:2 na sety, ale nakonec Dukla porazila Šelmy 3:2 a v sérii před vlastním publikem snížila na 1:2 na utkání. „Dnes tu byla výborná atmosféra. Byl to výborný výkon od obou družstev a Šelmy konečně něco i zkazily. Škoda druhého setu, který jsme měli dobře rozehraný. Ve čtvrtém jsme zabojovali a konečně jsme zvedli i těžké míče v poli a prostě ten tiebreak jsme nakonec urvali ve vítězství. Jsme velice šťastní a věříme, že tu sérii ještě prodloužíme o nějaký ten zápas,“ uvedl liberecký trenér Libor Gálík.

Kapitánka vítězek Nikola Kvapilová viděla úplně jiný volejbal než v prvním a druhém semifinále. „Kdybychom hrály v takovémto nasazení, tak věřím, že by ta série vypadala úplně jinak. Děkuji našim fanouškům, že po těch otřesných předvedených výkonech nám zůstali věrni a že nám dnes připravili výbornou atmosféru. Byl to dnes parádní zápas a věřím, že si to i užili. Určitě chceme tu semifinálovou sérii z Brna vrátit ještě domů,“ řekla. Další zápas se hraje ve středu.