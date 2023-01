Liberecký trenér Libor Gálík svěřenkyním gratuloval. „Na začátku jsme se lekli, pak jsme ale hráli dobře. Pak jsme ten výkon stupňovali a myslím, že jsme ho měli pod kontrolou. Mohli jsme tam ještě využít i převahy na síti, na kůlech, ale výsledek 3:1 se počítá. Doufám, že si tu formu vezmeme i do poháru,“ hodnotil zápas.

Po něm propuklo v Podještědí nadšení. „Super, máme radost ze tří bodů. Myslím si, že to dnes byl super kolektivní výkon, že jsme si jedna druhé pomáhaly a že to byla skvělá zábava i pro diváky. Bylo to vyrovnané, výměny byly parádní a ještě jednou chci holkám poděkovat, že jsme si jedna druhé pomáhaly a že jsme hrály dobře v obraně," konstatovala liberecká kapitánka Nikola Kvapilová.

„V utkání jsme byli vyrovnaní s Libercem jak v útoku, tak na přihrávce, na bloku byla Dukla trochu lepší. My jsme udělali celkově více chyb a to rozhodlo. Dnes byl Liberec lepší,“ uznal Miroslav Čada, trenér VK Prostějov.

Hostující kapitánka litovala koncovky třetího setu. „Sérii jsme zkazily servisem a potom jsme dělaly chyby v útoku. Špatně jsme tu koncovku prohrály. To nás srazilo a už jsme neměly sílu bojovat.“

„Nejvyšší soutěž mužů měla na pořadu střetnutí 19. kola. Liberec napodobil klubové kolegyně a rovněž on doma vyhrál 3:1 na sety když porazil sedmé Brno po sadách 25:20, 25:20, 19:25 a 25:22. Vítězství se ale nerodilo lehce. Brno s mladými hráči nás dost potrápilo,“ řekl liberecký trenér Lukáš Ticháček.

Souhlasil i kouč Dukly. „Nebylo to vůbec lehké utkání, sami jsme si to komplikovali. Až ke konci čtvrtého setu jsem viděl svůj tým, který hrál loni. Takže jsem rád, že jsme to zvládli a že máme tři body, ale musíme se určitě lépe připravit na další soupeře,“ konstatoval liberecký kormidelník Martin Demar

„V dnešním utkání jsme dali přednost mladým hráčům. Z jejich strany to byl statečný výkon. Bohužel k tomu mládí patří i ty chyby a to nás, myslím, stálo nějaký ten bodík. Za ten výkon bychom si bod zasloužili, ale Dukla ukázala svojí zkušenost a gratuluji k vítězství,“ uvedl Ondřej Marek, trenér Volejbal Brno.

Ústí nad Labem zahájilo sérii posledních sedmi zápasů základní části vítězstvím 3:2 (-20, 20, -19, 18, 13) nad Ostravou a zopakovala výsledek z prvního vzájemného souboje sezony. „Bylo to velmi chaotický z obou stran. První a třetí set jsme nepředvedli nijak úchvatný výkon. Můžeme být rádi za dva body,“ řekl ústecký kapitán JIří Kořínek.

„Byl to hodně vyrovnaný zápas, rozhodovaly zlomové okamžiky, které se v zápase staly. Těžko k tomu něco říci,“ dodal Richard Vlkolinský, trenér VK Ostrava.