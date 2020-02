/FOTOGALERIE/ Podél ledového koryta v německém Altenbergu se to jen hemží houfy českých fanoušků. Aby ne, když jedna z nejtěžších drah na světě leží doslova za kopcem.

Fanoušci lemují bobovou dráhu v Altenbergu. | Foto: IBSF

Jízdu čtyřbobů na světovém šampionátu s úžasem sleduje i česká skupinka tří Jirků. Do Altenbergu dorazili z Trutnova. „Před rokem jsme tady byli na Světovém poháru a chtěli jsme to vidět znovu,“ vykládá Jiří Matoulek starší, který přijel se synem a sousedem. „Je to sem blízko. Ráno vyrazíme a večer jsme doma.“