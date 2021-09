Liberečtí předvedli opravdu pekelný úvod. Po 76 sekundách otevřel skóre utkání Dlesk, kterého vybídl krásnou příhrou Ferdan. Následně přišlo první vyloučení, trest dostal hostující Pažák. Liberec toho bleskově využil, přesilovku přetavil v druhou branku Ferdan.

Sparta snížila na začátku prostředí třetiny, když se k odraženému míčku dostal Juha, který překonal Chlada. Obrat dokonal tým z hlavního města v poslední části. Ve 43. minutě Sparta zatlačila, šťastné vyrovnání zařídil Čermák.

Devět minut před koncem přišla pro domácí dvojitá ledová sprcha. V čase 50.23 dostal Spartu do vedení Kolstrunk, o dvacet vteřin později šli hosté ještě do větší pohody. To se prosadil Čermák. Domácí to pak zkusili v šesti bez brankáře, skóre už ale nezměnili.

FBC Liberec - ACEMA Sparta Praha 2:4 (2:0, 0:1, 0:3)

Branky a nahrávky: 2. Dlesk (Ferdan), 3. Ferdan (Jakub Kopecký) – 22. Juha (Kolstrunk), 43. Matěj Čermák (Ujhelyi), 51. Kolstrunk (Garčar), 51. Matěj Čermák (Zouzal).

Liberec: Chlad (Levínský) – Kárník, Dlesk, Stránský, Pařízek – Jakub Kopecký, Valeš, Rozkovec, Smutný, Baudisch, Ferdan, Šoltys, Martínek, Wiener, Václavík, Světlík, V. Janeček.