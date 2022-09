Aby mohli sportovci zúročit trénink a mohli startovat ve vyšších soutěžích, musí absolvovat předepsané výkonnostní testy a to pro každou kategorii, ve které chtějí startovat. Takže zatímco mladé závodníky čeká tahle povinnost s každým přestupem do starší věkové kategorie, dospělý závodník si je jednou odškrtne. V září už jsou všichni závodníci v plném tréninku, takže by testy měly být pro většinu spíš formalita. „Jsou to základy, ty děti umí většinou mnohem víc, než se od nich vyžaduje při zkoušce. A rozhodčí nemají záměr někoho vyhazovat. Když někomu něco nejde, tak dostane možnost to zkusit to znovu,“ popisuje místopředseda klubu Petr Mácha. V sobotu v Turnově uspělo všech osmdesát účastníků.

Zástupce mužské kategorie na výkonnostních testech.Zdroj: Archiv klubuPřestože klub BK Variace je klub liberecký, tak na výkonnostní testy využili zázemí turnovského zimního stadionu. „Testy musí probíhat na velkém ledě a ne na dvou malých, které máme k dispozici v liberecké aréně. Navíc, větší děti se už musí představit i s hudbou a to by dost dobře nešlo dohromady, kdyby vedle na ploše byl hokejový trénink,“ vysvětluje Petr Mácha. „ A taky jsme si to tu chtěli trochu vyzkoušet, protože v listopadu tu budeme pořádat závody,“ dodává Mácha.

Pro pořadatelský klub to znamená spoustu času a financí. Veškeré tyto náklady jdou ze startovného, které si musí závodníci uhradit, nebo z klubové kasy. Pro oddíl je ale pořádání takové akce důležité. „Od města ani od kraje nemáme šanci dostat dotace podle počtu členů. My jsme rádi, že máme několik desítek dětí, a to se nedá srovnat s kolektivními sporty. Takže jediný způsob je zažádat o dotace na uspořádané akce. A bez dotací bychom byli každý měsíc v mínusu,“ vysvětluje obtíže financování místopředseda.

Bruslařských klubů je v Liberci víc, ale BK Variace je jediný, který vychovává závodníky, není to primárně hobby klub. Drtivá většina z nich jsou dívky. „Kluci jsou hokejisti. Ono se do určitého věku asi není před spolužáky čím chlubit. V oddíle máme, myslím, dva chlapce. A celkem to odráží celorepublikový poměr mezi kluky a děvčaty,“ směje se Mácha.

Závodníce BK Variace Liberec.Zdroj: Archiv klubuKrasobruslení je jeden ze sportů, které při vystoupení schovává obrovskou řeholi a tréninkovou dřinu pod třpytivé šaty a za líbezné melodie. Od malých závodníků i jejich rodičů vyžaduje nasazení, které se občas vůbec nemusí vrátit. Své o tom ví i Petr Mácha, který se ke krasobruslení dostal až díky nadšení své dcery. „Od první třídy má individuální studijní plán, teď je v sedmé třídě. Ale některé děti nechodí do školy vůbec a učí se jen doma. Děti jsou na ledě pořád,“ říká otec mladé krasobruslařky.

Největší síto přichází ve věku přestupu na střední školu. Jestliže v žačkách jezdí na závody čtyřicet děvčat, v juniorkách jich startuje deset. Do seniorů jich zbyde ještě méně. „My jsme rádi, když se nám děti dostanou na mistrovství republiky, to znamená mezi třicet nejlepších . V každé kategorii máme většinou i závodnici, která je v užším republikovém výběru. Ale bohužel na bednu na mistrovství v poslední době nemáme,“ krčí rameny Mácha.

Kromě klubových tréninků oddíl pořádá i kurzy bruslení pro děti i pro dospělé. „Tam se dětem věnují naši trenéři a učí je bruslit. Může stát, že si vytipujeme někoho šikovného a nabídneme mu, jestli by nechtěl zkusit závodit,“ říká Mácha. „A občas se k nám chodí učit bruslit i hokejisti, protože na hokeji je typické, že dítě dostane hokejku, abys se o ní mohlo opřít. Ale ten projev hokejisty a krasobruslaře je obrovský,“ dodává Petr Mácha.