Svěřenci hrajícího trenéra Aleše Beneka byli nuceni přesunout se pro zbytek sezony ze sportovní haly na Dukle do známého prostředí v Harcově. Tam přivítali po restartu prvního soupeře, kterým byli českolipští Démoni.

Pod Ještědem se strhla zajímavá gólová přestřelka podle hesla: každý chvilku tahal pilku. Liberec nejprve dvakrát vedl, ale Démoni dokázali pokaždé odpovědět. Ve 24. minutě dokonce vedli po brance Caizla. Jenomže i domácí vyrovnali a urputná bitva pokračovala. Poté se dvakrát ujali náskoku pro změnu Českolipští, jenže ani oni nadějný stav neudrželi.

Ve 32. minutě srovnal na 5:5 liberecký Vobořil a vítěznou trefu si připsal Henzl. Ačkoliv do konce duelu zbývalo ještě šest minut, skóre se už nepohnulo. Liberec tak zdolal Českou Lípu 6:5.

„Derby opět vyvolalo spoustu emocí. My ho zvládli díky týmovému duchu, kdy jsme nejdřív vedli, ale poté jsme museli dotahovat a nakonec jsme poměrně zkušeně dovedli utkání do vítězného konce. Bylo vidět, že to byl první zápas po hrozně dlouhé době. V kombinaci byla spousta nepřesností a někdy jsme volili špatná řešení. Některé góly, které jsme dostali, byly hloupé a měli jsme jim zabránit. Jsme rádi, že jsme vyhráli a udrželi tři body doma a že jsme potěšili fanoušky u streamu,“ řekl asistent trenéra Liberce Ondřej Vlach.

„Opět nervy drásající zápas, skóre se celé utkání přelévalo a já jsem rád za celý tým, že jsme to doma zvládli za plný počet bodů. Po delší pauze bylo vidět, že všem hráčům chybí zápasová praxe, ale kondičně jsme byli připraveni velmi dobře a podle mě to i rozhodlo. Vždy jsme dokázali reagovat na branky Lípy a nenechali je odskočit. I přes špatný vstup do druhého poločasu jsme hráli svoji hru a věděli jsme, že to zvládneme. Na celý tým jsem pyšný, jak jsme se povzbuzovali a táhli za jeden provaz. Lípa předvedla velmi dobrou power-play, kde jsme měli i štěstí. Zápasů je teď hodně a sestavu budeme často dost měnit. Jsem rád, jaká panuje v týmu nálada. Každý si je vědom své role,“ pochvaluje si hrající trenér Liberce Aleš Benek.

„Zápas v Liberci byl opět vyrovnaný a troufnu si říct, že vyhrál ten šťastnější. Náš problém byl ten, že jsme ve druhém poločase neutekli Liberci o dvě branky a pak to, že jsme v 8. minutě druhé půle měli pět faulů. Pak jsme se zatáhli a to bylo hodně špatně. Nedá se nic dělat. V pondělí nás čeká zápas s Chrudimí, tak se musíme oklepat a jít dál. Zápas proti Chrudimi bude o něčem jiném, my si musíme vyzkoušet obrannou fázi , jelikož soupeř je velmi kvalitní a chystá se na Ligu mistrů. Tím pádem nic nepodcení a bude hrát naplno. My se budeme snažit jim to co nejvíce znepříjemnit a podat dobrý výkon,“ předesíla kouč České Lípy Karel Kruliš.

1. FUTSAL LIGA – 14. kolo

FTZS Liberec – FC Démoni Česká Lípa 6:5 (2:1)

Branky a asistence: 11. Žoček (Henzl), 12. Benek (Žoček), 26. Henzl, 27. Benek (Vobořil), 32. Vobořil, 34. Henzl (Baláž) – 12. Bialek, 22. Caizl (Švec), 23. Caizl, 27. Fichtner (Rott), 28. Havrda (pen.). Rozhodčí: Lafek – Černý. ŽK: Vobořil – Fichtner. Hráno bez diváků.

FTZS Liberec: Vogt (Plechatý) – Baláž, Bína P., Benek, Henzl, Janáček, Janouš, Knejzlík, Šisler, Rumler, Vobořil, Žoček. Trenér: Benek.

FC Démoni Česká Lípa: Kirov (Mareš) - Rott, Fichtner, Švec, Havrda, Bužík, Caizl, Klimt, Zapletal, Abrham, Bejda, Hanzlík, Bialek M. Trenér: Kruliš.

Zdroj: 1. FUTSAL LIGA