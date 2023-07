/FOTO/ Fanoušci ječeli vzrušením. Závěrečná etapa 50. ročníku Bohemia Rally Mladá Boleslav přinesla na špici absolutního pořadí nevídané drama, kde se o desetinky vteřiny přetahovalo trio Pech, Kopecký a Stříteský. Jako lídr nastupoval do nedělního dne Václav Pech, ale pro technickou závadu odstoupil z prvního místa před devátou rychlostní zkouškou. Mezi Janem Kopeckým a Dominikem Stříteským se pak strhla obrovská bitva, ze které vyšel vítězně Dominik Stříteský. Po 140 ostrých kilometrech dělilo první dvě posádky v cíli pouhých 0,8 sekundy!

Stejně jako v sobotu bylo kolem rychlostních zkoušek i přes nesnesitelné vedro velké množství diváků. Teplota v závodních vozech se pohybovala kolem 60 °C a vysoké teploty nesvědčily posádkám ani technice.

Vedoucí Václav Pech odstoupil na přejezdu mezi osmým a devátým testem. První nedělní sekci zajel neskutečně Dominik Stříteský, který dokázal zvítězit na všech třech rychlostních zkouškách. Závěrečné erzety se nesly v duchu vypjatého boje o vítězství. První Staroměstskou vyhrál Jan Kopecký, Niměřice Dominik Stříteský a finální Zvířetice patřily opět Janu Kopeckému. I když Dominika stahoval, osm desetin vteřiny mu nakonec chybělo a Dominik Stříteský se tak mohl radovat ze svého prvního absolutního vítězství v dosavadní kariéře.

„Nemám slov, je to parádní pocit. Moje první absolutní vítězství na velkém mistráku, a ještě po souboji s Honzou, který je kapacitou a velkou legendou tohoto sportu. Bylo to velmi náročné po všech stránkách, od začátku se jelo ve vysokém tempu, volba pneumatik nebyla občas úplně jednoznačná a k tomu pekelné vedro. Před závěrečnou sekcí jsem měl velké nervy, nebudu říkat, že ne. Ale musel jsem se udržet na uzdě a neudělat v samotném závěru nějakou chybu. Na poslední erzetě byly pasáže, kde jsem si úplně netroufl a něco jsme ztratili, ale nakonec to vyšlo. Děkuji týmu, partnerům a všem, kdo stojí za námi,“ řekl před cílovou rampou vítězný Dominik Stříteský, kterého naviguje Jiří Hovorka.

„V první řadě bych chtěl pogratulovat Dominikovi a Jirkovi. Víme, že mu to tady na Bohemce jde a přeji mu, ať mu to jde takhle skvěle i na všech dalších závodech. Samozřejmě jsme to zkoušeli, na městě jsme stáhli minimum, na Vinci jsme jeli úplně naplno, ale nestačilo to a něco jsme ztratili. Poslední Zvířetice nám opravdu vyšly dobře, ale osm desetin chybělo. Musím říci, že tohle druhé místo s takhle malou ztrátou mě mrzí asi nejméně ze všech druhých míst, protože vítězství klukům ze srdce přeji a zasloužili si ho,“ komentoval své druhé místo v cíli Jan Kopecký, který tvoří posádku s Janem Hlouškem

„Bohemka je soutěží, na kterou jsem se nikdy neuměl stoprocentně připravit, protože jsem nezávodil na motokárách nebo okruzích a profil místních tratí takový je. Ale nakonec to dopadlo dobře. Musím říci, že někomu se nelíbí Zvířetice, ale pro mě je to vložka, na kterou se každoročně nejvíce těším. Letos na ní chybělo kousek šotoliny, takže na příští rok bych prosil přidat,“ doplnil s úsměvem třetí Adam Březík, s navigátorem Ondřejem Krajčou.

V hodnocení dvoukolek zvítězila posádka David Štefan – Ondřej Vichtora a domácí šampionát historických vozidel ovládla dvojice Libor Kotrmon – Veronika Kolivošková.