V konkurenci dalších závodnic nakonec braly i kvůli trestnému kolu Lucie Charvátové až osmé místo.

Markéta Davidová a Eva Kristejn Puskarčíková ve druhé půlce závodu vyšvihly český tým o čtyři pozice nahoru. Na vítězné Norky nabraly Češky manko dvě a půl minuty. Historický úspěch zaznamenaly druhé Švýcarky, které za vítězkami zaostaly o osm a půl sekundy a pro svoji zemi zajistily poprvé v dějinách stupně vítězů ve štafetě biatlonistek.

BEZ VÍTKOVÉ

Poté, co Östersund opustila indisponovaná Veronika Vítková, zůstaly v místě dění čtyři české biatlonistky. Závod zahájila Jessica Jislová, které se zatím v tomto kole Světového poháru příliš nedařilo.Na svém úseku musela dvakrát dobíjet, ale jinak ho zvládla celkem solidně.

Lucii Charvátové předávala se ztrátou 52 sekund jako desátá v pořadí. „Jsem spokojená. Po tom, co jsem tady předváděla, to byl docela dobrý závod,“ řekla Jislová v rozhovoru pro Českou televizi.

CHARVÁTOVÁ POD TLAKEM

Charvátová ale nabrala přes minutu ztráty. Opět totiž musela absolvovat trestné kolo, tentokrát po poloze vleže. „Sama moc nevím, co bylo tak úplně špatně. Bohužel, že to padne zrovna na ležku, to by mě nenapadlo,“ svěřila se Charvátová.

Pod tlakem se ocitla také při druhé střelbě, kde musela třikrát dobíjet. Navíc už neměla síly na poslední běžecké kolo.

ZTRÁTA DVĚ MINUTY

Češky se tak propadly na dvanácté místo s téměř dvouminutovým mankem.Pak ale předvedla další výborný výkon držitelka bronzové medaile ze sprintu Markéta Davidová, která musela dobíjet jen jednou a měla na své části trati druhý běžecký čas těsně za Norkou Tirill Eckhoffovou.

„To bych ani nečekala, jela jsem tam dost sama, nebylo to úplně příjemné,“ prozradila své pocity po skončení závodu. Ze ztráty ukrojila přibližně třicet sekund a Kristejn Puskarčíkové předávala štafetu jako devátá těsně za osmou Ukrajinkou.

Puskarčíková sice čtyřikrát dobíjela, ale na trati se činila a Ukrajinku porazila.

Biatlonistky dopadly ve štafetě o poznání lépe než jejich mužští kolegové, kteří v sobotu brali 13. pozici. Jmenovitě se o to postarali Michal Šlesingr, Ondřej Moravec, Jakub Štvrtecký a Michal Krčmář.

Mužskou štafetu ovládla čtveřice z Norska. Šlesingr, který závodí poslední sezonu, rozjel štafetu na 12. místě. Moravec byl sice po střelbě vleže šestý, ale vestoje se mu už tolik nedařilo.

Třikrát musel dobíjet a kolegu Štvrteckého poslal na trať z deváté pozice, kde Češi ztráceli téměř dvě minuty na lídra závodu.

PRVNÍ DESÍTKA NEDOSAŽENA

Poté, co svůj úsek dokončil Štvrtecký, byla česká štafeta na jedenácté příčce, ale Krčmářovi, který přebíral jako poslední, už se nepovedlo posunout Čechy do první desítky.

Vleže minul první tři rány, jeden terč nesestřelil ani po dodatečných výstřelech. Musel jet trestné kolo a v pořadí se propadl až na šestnáctý flek. V závěrečném kole stříbrný olympijský medailista posunul Česko alespoň na třinácté místo.

Norsku zajistili vítězství Johannes Dale, Erlend Bjöntegaard a bratři Tarjei a Johannes Böové. Celkově druhá skončila Francie a bronzovou medaili vybojovala Itálie.