Program v Ruhpoldingu zahájil sprint žen. Solidní výsledek zajela Lucie Charvátová, která skončila patnáctá. Česká jednička Markéta Davidová brala až 71. pozici, poprvé v sezoně skončila bez bodů a tím pádem se nekvalifikovala do stíhacího závodu.

Jessica Jislová obsadila 86. příčku a Tereza Voborníková 99. Z důvodu nachlazení chyběla na startu Eva Kristejn Puskarčíková.

„Takhle blízko dvou nul jsem ještě nebyla. Strhla jsem to na pět hodin. Doufám, že se na mě příště usměje štěstí,“ řekla Charvátová v České televizi.

„Všechno fungovalo, jak má. Byl to výborný závod, ale také dost těžký. V posledním kole jsem chtěla víc, ale dostávala jsem křeče,“ prozradila Charvátová.

Ženský sprint vyhrála Tiril Eckhoffová z Norska.

Ani mužům se ve sprintu nedařilo. Nejlepší z Čechů Ondřej Moravec proťal cíl až jako třicátý. Během závodu musel na jedno trestné kolo. Těsně za Moravcem se umístil Jakub Štvrtecký. Na body ještě dosáhl Michal Krčmář, který vyprodukoval dvě chyby a patřilo mu 38. místo.

Michal Šlesingr a Tomáš Krupčík nepostoupili do stíhacího závodu.

Sprint ovládl Martin Fourcade.

Následovala ženská štafeta. Česko reprezentovaly Charvátová, Davidová, Voborníková a Jislová. Šance na případnou medaili vzaly za své hned na prvním úseku, kde Lucie Charvátová absolvovala tři trestná kola.

„Já jsem se klepala, už když jsem na tu střelnici přijížděla. Ačkoliv těch zkušeností mám dost, tak tohle je důkaz, že na to nemám. Já ty štafety opravdu ráda nemám. Je náročné pro to cokoliv udělat, ale nejde mi to. Tohle fakt nejde,“ svěřila se Charvátová.

Markéta Davidová dostala předávku na 22. místě a vyhoupla Češky na 18. pozici. „Jsem ráda, že se mi povedla stojka, i když byla strašně pomalá. Já se ale potřebuji vrátit k těm svým nulám, tak jsem si to tam vystála,“ pronesla Davidová.

Popáté v řadě vyhrály štafetu Norky, Češky byly šestnácté.

V sobotu byla na programu mužská štafeta. Už na startu sněžilo a biatlonisté se tak museli vypořádat i s trochu nepříznivým počasím. Startující Michal Šlesingr vleže dobíjel jednou, vestoje dokonce dvakrát, ale díky dobrému běhu předával osmý.

„Padající sníh stopu dost zpomaloval, vyloženě to tahalo za nohy, ale na trati jsem se s tím nějak popral. Stojku jsem chtěl odstřílet hodně rychle, ale byly z toho dvě chyby, při dobíjení jsem se musel uklidnit a víc si to pohlídat,“ líčil Šlesingr pro Českou televizi.

Ondřej Moravec si na střelnici vedl dobře, ale kvůli sílící chumelenici začal ztrácet v běhu. Štvrtecký dostal zelenou na desáté pozici, ale musel na dvě trestná kola. Finišman Michal Krčmář vytáhl Česko alespoň na jedenáctý flek. Vyhrála Francie.

Podnik v Ruhpoldingu uzavřely stíhací závody žen a mužů. Do stíhačky postoupila jako jediná Češka Lucie Charvátová, která ale kvůli šesti chybám na střelnici spadla na 30. příčku.

Závod vyhrála Norka Tiril Eckhoffová.

Ondřej Moravec se díky bezchybné střelbě posunul z 30. na 18. místo. O tři pozice zpět dojel Michal Krčmář, který poskočil o 17 pozic.

Mužský stíhací závod opanoval Martin Fourcade.