Další seriál Světového poháru v německém Oberhofu mají za sebou čeští biatlonisté a biatlonistky. Postupně se jely sprint žen a mužů, štafeta žen a mužů a závod s hromadným startem v obou kategoriích.

V ženském sprintu se z českých závodnic nejlépe dařilo Evě Kristejn Puskarčíkové, která dojela sedmnáctá. Bodovala ještě Markéta Davidová na 23. místě.

Další české reprezentantky už vyšly bodově naprázdno. Lucie Charvátová musela odjet čtyři trestná kola a skončila na 43. pozici. Jessica Jislová sice udělala jen dvě chyby, ale byla až 65.

Premiéru ve Světovém poháru má za sebou Tereza Voborníková, která si rezervovala 84. příčku.

Puskarčíková mířila přesně devětkrát, ale desátý terč zůstal nezasažen. „Hrozně mě to mrzí. Strašně jsem se soustředila. Bohužel ta poslední nespadla. Na trati to bylo těžký, jela jsem jak na chůdách,“ uvedla Puskarčíková.

Markéta Davidová musela na dvě trestná kola. „Za dvě bylo docela v pohodě, ale já jsem vůbec neběžela. Málem jsem tam umřela. Nevím, co se dělo,“ smutnila Davidová.

„Někde se zdálo, že to jede samo, někde to drhlo. Bylo to náročné a pro mě dneska obzvlášť,“ dodala.

Sprint žen ovládla Marte Röiselandová z Norska.

O den později odjeli sprint také muži. Ondřej Moravec bral po bezchybné střelbě jedenáctý flek a zaznamenal tak nejlepší výsledek českých mužů v tomto ročníku Světového poháru.

„Když jsem viděl ženský závod, tak těch nul tam bylo hodně poskrovnu. Už před závodem jsem říkal, že nuly budou psát. Se dvěma nulami se dal udělat super výsledek, přestože běžecky to pořád není žádná sláva. I když se to u mě pomaličku zlepšuje,“ řekl České televizi.

„Asi jsem to nezvládl fyzicky. Přijel jsem tam a byl jsem dost vyšťavenej. Ta trať mi vzala dost sil,“ řekl Michal Krčmář, který si závod zkazil čtyřmi chybami vestoje. Sprint ovládl Francouz Martin Fourcade.

V sobotu byla na programu štafeta. Češky vyrazily do boje ve složení Jessica Jislová, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Eva Kristejn Puskrčíková.

Ženy musely jet tři trestná kola a i kvůli tomu obsadily s velkou ztrátou desáté místo. Počtvrté v řadě vyhrály Norky před Švédkami a Francouzkami.

Jislová jako jediná nemusela na úvodním úseku dobíjet, ale pomalý běh znamenal předávku až na desáté pozici. Charvátová absolvovala trestné kolo a v době předání byla patnáctá. Davidová musela dokonce na dvě trestná kola a Puskarčíková tak vyrážela s tříminutovým deficitem na čelo závodu.

Stejně jako Jislová byla bezchybná ve střelbě a Češky tak posunula alespoň na desáté místo. Na vítězné Norky ztratily Češky více než tři a půl minuty.

Mužské štafety se zúčastnili Michal Šlesingr, Michal Krčmář, Jakub Štvrtecký a Tomáš Krupčík. České kvarteto dojelo osmé, přestože v polovině okruhu se drželo na medailové pozici.

Dařilo se hlavně Krčmářovi, díky jehož výkonu byli Češi chvíli na stupních vítězů, jenže veškeré naděje zhasly zásluhou Štvrteckého, který musel na tři trestná kola. Krupčík, který na poslední chvíli zaskočil za Ondřeje Moravce, zachránil aspoň osmý flek. Mužskou štafetu ovládlo Norsko.

Celý podnik v Oberhofu zakončil závod s hromadným startem. Markéta Davidová dojela dvanáctá a Lucie Charvátová sedmadvacátá. Vyhrála Finka Kaisa Mäkäräinenová.

Mezi muži skončil Michal Krčmář na deváté příčce a Ondřej Moravec byl dvanáctý. Zvítězil Francouz Martin Fourcade.