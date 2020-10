Roky utíkají jako zběsilé a Václavík najednou vyrostl ze škatulky mladého talentu, který má všechno před sebou. V šestadvaceti letech půjde do své šesté sezony mezi elitou, disponuje tedy dostatkem zkušeností a doufá, že je v nové sezoně prodá. Jeho dosavadní výsledky jsou totiž zatím spíše zklamáním.

V sezoně 2015/2016 odjel jen pár závodů, v následujícím ročníku už ale naznačoval, co v něm dřímá. Ve Světovém poháru tehdy mladičký vytáhlý závodník nasbíral 42 bodů, které stačily na 68. místo celkového pořadí. V tu chvíli mohl jen málokdo tušil, že půjde na dlouho o nejlepší Václavíkův počin.

V roce 2018 měl na kontě pouhých sedm bodů, o rok později dokonce vůbec nebodoval. A loni zakončil ročník s třiceti získanými body. Přijde průlom ve specifické postkoronavirové sezoně, v níž se pojede “svěťák“ na méně místech a za tvrdých bezpečnostních opatření?

Sám Václavík raději nechce předvídat. Ačkoli přípravu zvládl na výbornou. Dařilo se mu při reprezentačních fyzických testech, například ovládl oba kontrolní výjezdy na Ještěd.

„Samozřejmě nějaký pocit z přípravy mám, ale za sebe říkám, že dokud nezávodím, tak si na prognózy netroufám. Zatím jsem spokojený s tím, že drží zdraví a že se v testech ukázal posun. Věřím, že to jde dobrým směrem,“ svěřuje se Václavík webovým stránkám Českého biatlonu.

Národní tým tentokrát strávil spoustu přípravných týdnů na sněhu. Dvě soustředění na rakouském ledovci doplnil dlouhý téměř třítýdenní tréninkový interval ve slovinské Pokljuce. „To je velké plus. Myslím, že by se to v zimě mohlo projevit,“ je Václavík optimistou.

Zároveň si ale uvědomuje, že klíčovým aspektem nadcházejícího ročníku bude jeho střelba. „Bude u mě alfou a omegou. Loni jsem se dostal do zlepšujícího se trendu a teď doufám, že bude pokračovat,“ říká biatlonista.

Na post trenéra se vrátil Ondřej Rybář a právě na střelbě se svými svěřenci výrazně pracoval. Češi během přípravy stříleli třeba i čtyřikrát denně, což dosud nikdy nezažili. Václavík proto doufá v pokračující vzestupný trend výkonnosti. Loni si překonal osobní rekord, úspěšnost měl 74 procent. Oproti nejlepším biatlonistům je to ale pořád strašně málo.

„Potřebuju se stabilizovat, aby už nedocházelo k takovým výkyvům,“ podotýká.

Václavík ví, že dalším klíčem bude zůstat zdravý. „Bude to všelijaká sezona. Klíčové bude nevypadnout z toho kolotoče. Koronavirus může udělat paseku, chová se nevyzpytatelně. Můžete být pozitivní měsíc, ale jinak v pořádku, takové případy už jsem viděl,“ tvrdí český reprezentant.

Aleš Vávra