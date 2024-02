„Vše si sedlo. První místo je úžasné,“ zářila teprve sedmnáctiletá rodačka z Jilemnice.

Jste spokojená s výsledky, kterých jste dosáhla na zimních olympijských hrách mládeže v jihokorejském Kangwonu?

Určitě jsem spokojená, bylo to úžasné. Jako tým jsme si to moc užili. Byli jsme skvělá parta a také závodiště bylo dobré. Sice dost foukalo, ale nějak jsme se s tím vypořádali.

Čekala jste před odletem na olympiádu, že by mohla být takto úspěšná?

Popravdě jsem čekala umístění do šestého místa. Že to cinkne, a rovnou dvakrát, jsem určitě nečekala.

Ve smíšené štafetě jste obsadili třetí místo. Jak závod probíhal?

Moc jsme si to užili a na výsledku se podíleli všichni. Heda (Mikolášová, pozn. red.) to rozjela moc dobře, já se to následně snažila udržet. Kluci do toho dali také vše a třetí místo je krásné.

