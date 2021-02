„Play-off bez diváků? To si nedokážu představit, bude to hodně divné. Chceme zabojovat o titul, to je jasné,“ zdůraznil Petr Šulista, smečař VK Dukla Liberec.

Petře, základní část jste zakončili na třetím místě. Jaká byla nálada v kabině?

No, spokojení asi moc nejsme. Zápas ve Varech jsme měli dobře rozehraný. Bohužel se to nepovedlo. Třetí místo není zase tak špatné. Ale blbé je to, že případné semifinále nebudeme začínat doma. Na druhou stranu mi jeden můj trenér kdysi řekl, že jestli chci vyhrát, tak musím porazit každého.

Na půdě Karlovarska jste přitom první set vyhráli, další tři ale patřily domácím. Co bylo špatně?

První set byl z naší strany výborný, koncentrovaný. Dobře jsme se soustředili, přihrávali si a v polo všechno čapali. Zase nám celý zápas vůbec nešel servis. Vary byly asi trochu ospalé, možná ještě cítily únavu z Ligy mistrů. Ve druhém setu se to všechno otočilo, domácí začali lépe bránit a my už nestíhali. Byl to pěkný zápas, bohužel pro nás se špatným koncem.

V play-off vás čeká Ostrava. Jak těžká to bude série?

Ostrava má kvalitní mančaft. Přesto, že jim došly finanční prostředky a museli prodat nějaké hráče. Teď tam jsou mladí kluci, co nemají co ztratit. My jsme v roli favorita, musíme to potvrdit. Nebude to jednoduché. Ostravští budou bouchat do servisu, půjdou do toho bezhlavě, budou se chtít pro příští sezonu prodat. Když jsem hrál v Ostravě, tak jsme to na servisu smažili bez zábran.

Chystáte na vyřazovací boje nějaký rituál? V minulosti jste si barvil hlavu, ne?

To je pravda, to bylo ještě v Ostravě. Letos to asi nevyjde, není kde. Kadeřnictví jsou zavřené. Sám do toho fakt nepůjdu (smích).

Play-off se bude hrát před prázdnou halu. Diváci budou hodně chybět, co?

Já si to nedokážu představit. Tahle část sezony je prostě vrchol. Teď už defacto o něco jde. Čeká nás ještě pohár, hraje se to na neutrální půdě, ale taky kam nikdo nebude. Ani nevím, zda je výhodou, hrát doma, když nikde nejsou diváci. Vyhrát titul před prázdnou halou? Hodně divné…

V sobotu 20. února startuje pohárové Final8. Vyhrát pohár i ligu by bylo asi velmi sladké, viďte?

Kdyby to vyšlo, bylo by to opravdu krásné. Já hraju extraligu deset let a nikdy jsem nebyl ani ve finále poháru. V poháru to bude nesmírně těžké, jsou tam samé kvalitní celky, bude potřeba malinko štěstí. Výhodu bude mít Karlovarsko, protože to bude i nich v hale. Já bych si strašně přál vyhrát oba tituly.

Letošní sezona je ovlivněna pandemií koronaviru. Pro sportovce asi hodně složitá doba…

Je to jiné. Sezona začala v pohodě, všichni byli ve formě. Pak přišla dlouhá stopka. Pokud máte za sebou měsíc a půl přípravy, je to nepříjemné. Začínáte znova od nuly. Pak se to vše muselo dohánět, zápasy se hrály tehdy, když to jen šlo. My jsme třeba hráli v pátek v Ostravě a v sobotu už doma. Museli jsme to ale nějak zvládnout. Testování? Dá se to přežít, klub nám to usnadnil tak, že je testování spojené s tréninkem. Co si ale budeme povídat, je to vopruz.

Dá se zvyknout na testování?

Musím říct, že PCR testy byly horší, než tyhle. Možná se mi to zdá, protože mám nos už docela rozrejpanej. Ale nějak se na to zvyknout dá.

Překvapilo vás něco v základní části?

Mile mě překvapilo Ústí nad Labem, nečekal jsem, že to zvládnou takhle dobře. Znám jejich trenéra Luboše Vašinu, je dobrej. Fakt mě překvapil, co s těmi hráči dokázal. Jinak si myslím, že mě tam nic nepřekvapilo.

Pro Liberec dobře, že se rival z Ústí nad Labem letos zvedl k takovým výsledkům, co?

Já jsem rád, že se celkově ta liga vyrovnala. Možná to bylo způsobeno koronavirem. Bylo více času na trénink. V Ústí jim to letos sedlo. Doufám, že se dají do kupy i v dalších letech a nám tady vyroste další kvalitní a finančně silný mančaft.

Co vy a budoucnost? Jaké máte ambice?

V Liberci mi letos končí smlouva, uvidíme, co bude dál. Zatím se mnou nikdo nejednal. Strašně bych si přál vyzkoušet zahraničí. Mám na to i věk, takže nejvyšší čas. Rád bych si to prostě vyzkoušel, naučil se nové věci, třeba i cizí jazyk. Bránit se nebudu ani nabídce z Čech. Ale musí mi to dávat smysl, jinak to nemá cenu.