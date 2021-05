Z Dukly odchází Šulista po dobré sezóně. Liberec vyhrál Český pohár, v lize získal třetí místo. „Sezona v Liberci byla prostě super. Konečně se mohl dohrát celý ročník. Myslím si, že jsme předváděli dobrý volejbal a nakonec jsem vyhráli třetí pohár, který mi chyběl ve sbírce. Třetí místo v lize? Taky super,“ usmál se Šulista.

Nyní ho čeká belgická výzva v týmu VDK Gent, který v posledním ročníku tamní nejvyšší soutěže skončil na předposledním místě. „Vždy jsem snil o tom, že si zkusím zahraniční angažmá. Byl to můj sen, který se mi splnil. V téhle těžké době mi můj agent sehnal zajímavé nabídky. Ta z Gentu se mi líbila, zájem klubu byl velký, můj vlastně taky. Je to pro mě výzva, můžu se někde ukázat a vyzkoušet si jiný volejbal, než v Čechách. Ambice? To zatím nevím, uvidíme. Asi se to dozvím, až tam přijedu,“ prozradil.

Na Šulistu tak čekají noví spoluhráči, noví soupeři, ale také nové prostředí v belgické lize. „Belgická liga mě vždy lákala a líbila se mi. Koukal jsem na zápasy Gentu, tamní liga se mi zdá více vyrovnána a hodně technická. Jsou tam hodně kvalitní týmy s dobrými hráči. Fakt se na to strašně těším,“ přiznal.

Nyní je čas na regeneraci a odpočinek. „Zotavuji se po zranění, kterém jsem si přivodil v posledním zápase. Užívám si rodiny, která si to plně zaslouží,“ dodal.