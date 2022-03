„Základní část samozřejmě musím hodnotit kladně. Po té dlouho covidové pauze jsme moc netušili, jak na to budeme. Ale zvládli jsme to dobře. Dokonce jsme překonali i období, kdy nám do toho hodně zasáhl covid a další zranění,“ pochvaloval si Jan Pastýřík, kouč Liberce.

Tabulka, basket, II. liga.Zdroj: DENÍKV sobotu 26. března zahájí jeho tým play-off. V prvním kole ho čeká Brandýs, který skončil osmý. V sobotu se hraje na půdě soupeře, v neděli v Liberci. Hraje se na součet výsledků z obou zápasů.

„Brandýs je doma nepříjemný. Chceme tam ale uhrát co nejlepší výsledek, abychom to pak doma neměli moc složité,“ usmál se liberecký kouč.

Pokud by Liberec postoupil, čekalo by ho semifinále a pak finálová prolínací soutěže, kde už by narazil na tým ze skupiny A. Pokud i tohle dopadne, přijde na řadu baráž. „Do konce sezony bude chybět dlouhodobě zraněný Vejvar, kvůli studiu také Hejblík,“ dodal na závěr.