Svěřenci Jana Pastýříka to ale nemají ve svých rukou. „Sedmý je USK Praha B, který má lepší vzájemné zápasy a navíc utkání k dobru. Ale uděláme všechno, abychom to šesté místo udrželi,“ má jasno liberecký kouč.

Liberec pět zápasů vyhrál a devět ztratil. Hlavně ze začátku doplácel na svou roli nováčka. „Sehráli jsme i vyrovnané zápasy, ale výsledkově jsme to nezvládli. Postupem času se to ale zlepšovalo. Poslední dva zápasy jsme vyhráli. Oba byly důležité. Jak v Chomutově, tak doma proti rezervě USK,“ zdůraznil.

Liberecké cíle jsou jasné udržet pro krajské město prvoligovou soutěž.

„Na začátku jsme nevěděli, do čeho jdeme, dlouho se tady první liga nehrála. Písku a Jindřichovo Hradci jsme sice podlehli vyšším rozdílem, ale vždy jsme byli třicet minut vyrovnaným soupeřem. Uvidíme, na co to bude stačit a jakou skupiny nadstavby budeme hrát,“ pokračoval.

Jeho tým sehraje v základní části ještě čtyři duely. V pátek 6. ledna jede na půdu čtvrté Plzně. Pak hostí druhý Jindřichův Hradec. Na závěr přijdou na řadu papírově slabší soupeři boj na půdě posledního Pelhřimova a domácí duel proti osmému celku Sokol Pražský.

„Tak Plzeň je na začátek těžký rozjezd. Jindřichův Hradec nám už doma ukázal, jakou má sílu. Ale ani zápasy proti Pelhřimovu a Sokolu Pražském nebudou jednoduché. Oba celky bojují také o záchranu,“ vysvětlil.

Tým měl týden volno, poslední prosincový týden se zase sešel a začal se připravovat na další fázi sezony.

„Nemoci se nám naštěstí vyhýbají, na druhou stranu máme dlouhodobě zraněné hráče. Takže čekáme, jak to s nimi bude vypadat,“ zakroutil hlavou.

Liberec sází na týmovost, nemá ve svých řadách vyloženého „kanonýra.“ „Nechci nikoho chválit, máme tady zkušenější hráče. Kluci šlapou jako tým, máme více hráčů, kteří dokáží nastřílet více bodů,“ dodal na závěr.

Tabulka: 1. Písek 27, 2. Jin. Hradec 27, 3. Basketbal Polabí 23, 4. Lokomotiva Plzeň 23, 5. Litoměřice 22, 6. Liberec 19, 7. USK Praha B 18, 8. Sokol Pražský 17, 9. Chomutov 16, 10. Pelhřimov 15.