„Odveta už byla o něčem jiném. Radotín hrál daleko lépe, hned třikrát se vrátil do zápasu. Dvě minuty před koncem ztrácel jenom čtyři body. Ale naštěstí jsme do udrželi. Za tak rychlou sérii jsem samozřejmě rád,“ zdůrazni.

Podle pravidel by na Liberec měla čekat baráž o postup do první ligy. Jenže… „Zatím čekáme, jestli se do ní přihlásí někdo další. Dohromady by to měly hrát čtyři týmy. Rozhodnutí by mělo padnout do konce týdne,“ prozradil Pastýřík.

Je jasné, že postup bez barážových bojů by by pro liberecký klub daleko příjemnější. „To je jasné. Na druhou stranu jsme po výhře nad Radotínem nebyli zase v tak velké euforii, jelikož nevíme, jak to bude. Ale postup bychom samozřejmě brali,“ dodal na závěr.