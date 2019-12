Osm chlapců a sedm dívek z Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci získali celkem třináct medailí.

Vítězný pár ve čtyřhře dívek Karolína Tomešová a Ester Králová. | Foto: Deník

V horní hale TU v Liberci v Harcově za pořadatelství Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci se hrál 9. ročník LASVIT vánočního turnaje v kategorii do jedenácti let a 8. ročník LASVIT otevřeného turnaje GP C kategorie do třinácti let.