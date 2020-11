Osmým turnajem letošního roku bylo pro 17letou sportovkyni ME U19 ve finském Lahti. Zde liberecká badmintonistka na svém jediném zahraničním turnaji brala ve čtyřhrách vždy 5. místo.

V hale Pajulahti Sports Institute bojovala ve smíšené čtyřhře spolu s Adamem Ehmem a postupně vyřadili dvojice z Rakouska a Portugalska. Pak však narazili na ruský pár a vypadli. Podobně se Hořínková vedla ve čtyřhře dívek s Kateřinou Mikelovou. Vyřadily Španělky a Italky, ale vylámaly si zuby na Dánkách, které v semifinále vypadly s pozdějšími mistryněmi Evropy.

„Ve čtvrtfinále deblu jsme na Dánky měly. Ale s partnerkou jsme odehrály jen druhý turnaj, proto sehranost nebyla až taková, dělaly jsme nevynucené chyby. Ale umístění je super. V mixu nám čtvrtfinále proti hodně těžkému soupeři z Ruska uteklo,“ říká Hořínková, která byla nominována i do družstev, ale tam si zahráli ty starší. Celkem Soňa na evropském šampionátu sehrála šest zápasů.

O osudu šampionátu se rozhodovalo na poslední chvíli a měl přísná zdravotní opatření. „Tři dny před odletem jsme byli na hotelu v Praze, v izolaci a prodělali testy. Po příletu do Finska následovaly také tři dny v izolaci, testy byly také negativní, takže jsme mohli absolvovat tréninky,“ přibližuje liberecká badmintonistka.

Jaká byla příprava vzhledem ke covidu, asi dost špatná. Jen sedm turnajů…

Bylo to dost šílené, jen jsem se udržovala v kondici. Pak se to na chvíli povolilo a podařilo se mi odehrát dva turnaje. Jenže před Evropou se nehrálo a já byla měsíc bez hraní. To byla pro nás Čechy na mistrovství velká nevýhoda, protože ostatní reprezentace trénovaly. Naše ligové soutěže se letos vůbec nehrály.

Měla jste hostovat ve slovenském klubu BK Racquets Púchov. A?

Podepsala jsem přestup do slovenské extraligy, kde bych oproti české víc hrála. U nás je těžké se prosadit, protože zde hraje plno cizinců a konkurence je veliká. Zejména pro nás, mladé. Měla jsem na Slovensko odcestovat k prvnímu zápasu, ale oni měli výjimku, že jen jeden Čech. No a já jsem byla zaregistrovaná ještě s jedním badmintonistou z Českého Těšína, a protože to měl na Slovensko blíž než já z Liberce, jel jen on. A v Púchově jsem ještě vůbec nebyla.

Když se podíváme hodně dopředu. Tak co výhled na olympiádu v Tokiu?

Myslím si, že zatím ne. Ale jestli by se vše uvolnilo, chtěla bych se dostat na mistrovství světa juniorů, které bude příští rok v Číně.

Hořínková v kategorii U19 je v českém žebříčku dvouher dívek čtvrtá ze 134, třetí ve čtyřhře dívek (ze 137) a 22. ve smíšených čtyřhrách (129.). V ženské kategorii je šestá ve dvouhře ze 193, devátá ve čtyřhře dívek ze 224 a osmačtyřicátá v mixu ze 230 žen.