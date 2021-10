Ve smíšené čtyřhře nastoupila Foukalová společně s Mirkem Šídou (BK TU v Liberci) a Hořínková ve dvojici s Beranem (Křemže). Zatímco první pár skončil již v úvodním kole, Hořínková s partnerem navázala na úspěšné výsledky z předchozích turnajů a po dvou vyhraných zápasech dokázali projít do čtvrtfinále.

Dvouhry byly pro Vesecké ještě úspěšnější, když Foukalová postoupila mezi nejlepší osmičku a Klimeš s Líbalovou se probojovali až do semifinálových zápasů. Dvě bronzová umístění ve dvouhrách jsou pro oba hráče skvělým výsledkem.

Nejlepší výsledek se potom urodil ve čtyřhře žen, ve které Hořínková s Valentovou (Sokol Polabiny Pardubice) získaly zlaté medaile. Celý turnaj odehrál sehraný pár velice přesvědčivě a cenný je zejména semifinálový skalp aktuálních mistryň republiky.

"Po prvních turnajích, které proběhly v září, se hráči postupně dostávají do formy, i když delší tréninkový výpadek poznamenaný lockdownem je stále patrný. V současné chvíli však hráči dělají vše pro to, aby dohnali tréninkové manko a byli co nejlépe připraveni na své turnajové vrcholy," uvedl trenér Radek Holata.