Ani v jedné disciplíně letošního posledního republikového turnaje GP A mladšího dorostu kategorie do sedmnácti let, který se hrál v Ústí nad Labem, nenašel Jan Rázl z Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci přemožitele, přivezl si tři zlaté medaile a ukázal tak, že nucenou koronavirovou přestávku využil dokonale.

Jan Rázl. | Foto: Archiv J. Rázla

V obou párových disciplínách potvrdil Jan Rázl své nasazení a jako jedničky došel vždy se svými stálými partnery až do vítězného finále. V mixu s Kristinou Kozempelovou (TJ Baník Most) prošli do finále vcelku jednoznačně, vždy po dvou vítězných setech, až ve finále ztratili s párem Pavel Maňásek – Karolína Hejduková (Badminton Rychnov n. K. / SK Hamr) první set, ale pak otočili a po setech 18:21, 21:17 a 21:12 slavili první zlato.