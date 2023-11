V Praze odehrálo družstvo Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci utkání prvního kola 1. celostátní ligy smíšených družstev v badmintonu proti družstvům Badmintonové akademie Plzeň B a TJ Sokola Radotín.

Tým BK TU v Liberci. | Foto: archiv klubu

Liberecké družstvo hrálo v sestavě hrající trenér Mirko Šída, Jan Rázl, Jakub Zahrádka, Petr Janoušek a slovenské posily Alžbeta Peruňská a Lucia Vojteková.

BK Technické univerzity v Liberci – BA Plzeň B 4:4

První nedělní utkání proti družstvu Badmintonové akademie Plzeň B liberecké družstvo zremizovalo. Liberečtí hráči začali utkání výborně, když vyhráli tři deblové disciplíny. Ve smíšené čtyřhře Jan Rázl a Lucia Vojteková vyhráli nad dvojicí Rataj Vojtěch – Klára Benediktová v poměru 2:0 na sety (21:18, 21:10). Svůj zápas čtyřhry mužů vyhráli Jan Rázl s Jakubem Zahrádkou ve dvou setech nad párem Přemysl Voráč – Bedřich Valenta v poměru 2:0 na sety (21:14, 21:13) a poté Mirko Šída s Petrem Janouškem prohráli s párem Jiří Louda – Jan Viktora v poměru 0:2 na sety (16:21, 17:21).

Jelikož čtyřhra žen skončila ve prospěch libereckého družstva, když Lucia Vojteková s Alžbetou Peruňskou přehrály pár Klára Benediktová – Anna Dvořáková ve dvou setech 21:17, 22:20, byl stav v utkání po čtyřhrách v poměru 3:1 pro liberecké družstvo.

Další zápasy dvouher mužů se libereckému družstvu nevydařily. Jakub Zahrádka si neporadil s Bedřichem Valentou, když s ním prohrál ve dvou setech 14:21, 20:22.

V dalších dvouhrách mužů prohrál Petr Janoušek s Jiřím Loudou ve dvou setech s poměrem míčů 8:21, 10:21 a v zápase obou týmových jedniček nestačil Mirko Šída na plzeňského Jana Viktoru (9:21, 10:21). Liberecké družstvo zvládlo poslední dvouhru žen, když Alžbeta Peruňská porazila Annu Dvořákovou ve dvou stetech 21:11, 21:12.

BK Technické univerzity v Liberci – TJ Sokol Radotín 1:7

Druhé nedělní utkání proti favorizovanému družstvu TJ Sokol Radotín liberecké družstvo nezvládlo a vysoko prohrálo. Ve smíšené čtyřhře a ve čtyřhře žen se podařilo získat libereckým hráčům set, když Jan Rázl s Lucií Vojtekovou prohráli s Michalem Hubáčkem a Denisou Mlčochovou ve třech setech 18:21, 21:16, 12:21 a liberecká dvojice Lucia Vojteková a Alžbeta Peruňská prohráli opět ve třech setech s dvojicí Kateřina Mikelová a Denisa Mlčochová 12:21, 21:18. 18:21.

Čestný bod libereckému družstvu zařídil pár Petr Janoušek a Jan Rázl ve čtyřhře mužů vítězstvím nad radotínským párem Michal Hubáček a David Smutný ve dvou setech s poměrem míčů 21:16, 21:18.

Díky remíze s družstvem BA Plzeň B družstvo Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci obsadilo v průběžné tabulce 6. místo v 1.celostátní lize smíšených družstev dospělých.

V soutěži je také tým Slovan Vesec. Ten nejprve prohrál 3:5 s SK Hamr, aby v dalším utkání porazil 5:3 Zahradní Město.

Dennis Kerpl z BK Technické univerzity v Liberci vítězem Oblastního přeboru do 17 let

Dennis Kerpl byl nejúspěšnějším hráčem libereckého Badmintonového klubu Technické univerzity v Liberci na Oblastním přeboru Libereckého a Ústeckého kraje kategorie do 17 let, který se konal minulou sobotu v Liberci v hale Golfcentra. Ve dvouhře chlapců celý turnaj vyhrál a po boku své sestry Sofie (TJ Slovan Vesec) získal stříbrnou medaili ve smíšené čtyřhře.

Dennis Kerpl.Zdroj: archiv klubuVe čtvrtfinále dvouhry chlapců nestačil na Kerpla Jiří Macal ze Super Stars Mostu, když s ním prohrál ve dvou setech 11:21, 5:21. V semifinále porazil Kerpl Matěje Trupa ((BK TJ Baník Most), když nad ním vyhrál ve dvou setech s poměrem míčů 21:10, 21:8. Vítězný zápas svedl Kerpl ve finále dvouhry chlapců, když porazil Jakuba Klokana (Super Stars Most) ve dvou setech setech 21:19, 21:16.

Ve smíšené čtyřhře v semifinále porazil Kerpl se svojí sestrou Sofií (TJ Slovan Vesec) dvojici Filip Langmajer – Tereza Ševelová (BK TJ Baník Most/Badminton Ústí nad Labem) v poměru 2:0 na sety (21:10, 21:13). Až ve finále nestačili Kerpl s Kerplovou na dvojici Super Stars Mostu Jakub Klokan – Tereza Čechová, se kterými prohráli až po velkém boji ve třech setech s poměrem míčů 18:21, 21:19, 20:22.

Medailovou sklizeň Dennise Kerpla doplnili další hráči BK Technické univerzity v Liberci Vojtěch Marek a Michal Nidrle 3. místem ve čtyřhře chlapců, když v semifinále nestačili na dvojici z BK TJ Baník Most Filip Langmajer a Matěj Trup, se kterými prohráli v poměru 0:2 na sety (17:21, 19:21). Bronzovou medaili získali také Michal Nidrle s Ester Královou ve smíšené čtyřhře, když v semifinále prohráli s pozdějšími vítězi Jakubem Klokanem a Terezou Čechovou (Super Stars Most) ve třech setech s poměrem míčů 12:21, 21:14, 9:21. Třetí místo přidala ještě Ester Králová společně s Terezou Čechovou (Super Stars Most) ve čtyřhře dívek, když v semifinále nestačily na vítěznou dvojici Monika Niedermayerová a Tereza Ševelová (obě Badminton Ústí nad Labem), se kterými prohrály ve dvou setech s poměrem míčů 12:21, 17:21.

Dvouhru dívek vyhrála Veronika Burdová (BK TJ Baník Most), když ve finále zvítězila nad Kateřinou Vondráčkovou (Badminton Ústí nad Labem) ve třech setech s poměrem míčů 17:21, 21:17, 21:16.

ZDENĚK KRAČMAR