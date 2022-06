„Byl tam divný klíč, podle kterého jsme na stejného soupeře narazili i v semifinále. To jsme vyhráli 2:0. Ve finále potvrdila Chrudim roli favorita, táhli je bývalí reprezentanti bratři Marešové a další top hráči. Na nás dolehla i únava, bylo nás málo, a tak jsme přes snahu podlehli 0:5,“ uvedl Holeček.

„Herní úroveň letošního turnaje byla nejvyšší ze všech pěti dosavadních ročníků,“ pochvaloval si pro portál futsal.fotbal.cz hlavní organizátor republikového šampionátu Miroslav Vokulič. „Nevím, čím to mohlo být. Možná hladem po futsalu. Přeci jen dva roky se kvůli Covidu-19 nehrálo.“

Vítězem se stal bez překvapení tedy už zmiňovaný tým Veteráni Chrudim. „Vyhráli zaslouženě, ale myslím si, že kdyby neměli Romana Mareše, tak nevyhráli. Byl klíčovým hráčem,“ vyzdvihl Vokulič.

Právě Roman Mareš byl vyhlášen nejlepším hráčem turnaje. „Se spoluhráči si vždy zahraji dobře. Jsem rád, že se s nimi sejdu. Rád je zase vidím. Chyběl mi tu jen brácha Michal. Takový společný turnaj je vždy příjemný,“ usmíval se stále ještě aktivní prvoligový futsalista Roman Mareš. Po sezoně je za takový turnaj rád: „Je to něco jiného. Nyní už se po sezoně tři týdny nehraje a s těmito spoluhráči je to super.“

Hrají Veteráni Chrudim za těch několik let spolu už poslepu? „To určitě ne,“ usmíval se Mareš a dodal: „Vyhráváme, protože jsme na tom stále dobře fyzicky. I když už jsme veteráni. Mistrovství jsme vyhráli zaslouženě.“

„Vzhledem k vytížení a práci i ve fotbalovém prostředí to byl rušný víkend, ale stálo to za to. Měli jsme ve Vsetíně dobrou partu a užili jsme si to,“ dodal Holeček, jenž v sobotu dopoledne odehrál celý zápas v utkání krajského fotbalového přeboru libereckého regionu proti Frýdlantu.

MČR Veteránského futsalu 2022:

Pořadí skupiny A: 1. Mikeska Ostrava, 2. SKP Kolín, 3. Sparta Chomutov.

Pořadí skupiny B: 1. Veteráni Chrudim, 2. Letňany Praha, 3. IFT C. Ostrava.

Pořadí skupiny C: 1. Alfa Liberec, 2. Tomson Brno, 3. Mikeska Vsetín.

Semifinále :

Alfa Liberec – Tomson Brno 2:0

Mikeska Ostrava – Veteráni Chrudim 0:2

Zápas o 3. místo:

Tomson Brno – Mikeska Ostrava 1:3

Finále:

Alfa Liberec – Veteráni Chrudim 0:5