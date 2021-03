Kromě velkého množství pozitivně testovaných hráček ve zmíněných týmech jsou celé dva týmy v karanténě. Podle reglementu FIVB musí být ligové soutěže ukončeny do 18. dubna 2021. Z tohoto důvodu už nebudou volné termíny pro dokončení sezony.

Členové volejbalového svazu se shodli na tom, že v tuto chvíli je nejdůležitější zdraví hráček. Dalším podnětem pro předčasné ukončení ročníku je skutečnost, že už na začátku května se reprezentační tým účastní kvalifikačního turnaje o účast na ME 2021 a posouvání termínů by se mohlo promítnout do přípravy národního družstva.

„Přijdeme sice o soutěžní vrchol letošní UNIQA extraligy žen, ale na druhou stranu máme jistotu, že směrem ke zdraví hráček jsme udělali maximum,“ říká smutně předseda ČVS Marek Pakosta.

„Z pohledu regulérnosti a kredibility soutěže by bylo pokračovat značně riskantní,“ dodává předseda AVOK žen Martin Gerža.

Podle odsouhlasených soutěžních pravidel pro sezonu 2020/2021 se mistrem stává vítěz základní části UNIQA extraligy žen - Dukla Liberec. Další pořadí je totožné s pořadím po dlouhodobé fázi.

„Svaz nás teď připravil o šanci bojovat o zlato. Je to nefér a chyba vedení,“ uvedl výkonný ředitel VK UP Olomouc Radan Holásek. „Ve stanovách stojí, že když tým v play-off onemocní, nastává kontumace. S Olympem jsme mohli odehrát semifinálovou sérii. Vítěz by se pak utkal s Libercem o titul,“doplnil Holásek.