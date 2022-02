Fanoušci v táborské hale Mír byli svědky nádherné volejbalové bitvy, do níž oba týmy nastoupily při veliké chuti a s vidinou toho nejcennějšího kovu. KP Brno zvládlo lépe koncovku první sady, Liberec však vzápětí srovnal na 1:1. Pak už to ale byl tým trojice Wiesner-Nezhoda-Grabovský, kdo soupeři žádný další set uhrát nedovolil. Po výhře 3:1 tak královopolské volejbalistky nad svou hlavu zvedly zaslouženě zlatou pohárovou trofej. Za stříbrným Libercem skončila na třetím místě Olomouc, která v souboji o bronz porazila Olymp Praha.

„Jsme obrovsky nadšení, protože přestože nás někteří pasovali do role favoritů, naše příprava nebyla úplně ideální, takže jsme moc rádi, že jsme podali takový výkon. Dnes vyhrál celý náš tým, holky bojovaly až do úplného konce. Svůj nejlepší volejbal dnes navíc v sezóně předvedla Petra Kojdová, a nás tak o to víc těší, že jsme porazili právě velmi silný Liberec," zhodnotil finále trenér vítězek Erik Nezhoda.

„Věděly jsme, že zápas bude hodně těžký a soupeř nám nedá nic zadarmo. Snad jsme na Liberec konečně našly recept a budeme ho dál používat i v extralize. Jsme hrozně rády za naši první ženskou medaili," radovala se kapitánka Králova Pole Daniela Digrinová.

„Teď je to velké zklamání hned po zápase, ale Brno hrálo dobře. Asi se to lámalo v koncovce třetího setu, kde jsme vedly, ale nezvládly jsme koncovku,“ smutnila Veronika Dostálová, kapitánka VK Dukla Liberec.

„Gratuluji Brnu, zahrálo dobrý zápas a mělo Bukovskou a Sweet. Ty jsme nedokázali ubránit a bohužel my si musíme počkat rok," přiznal Libor Gálík, liberecký trenér.

Vstup do zápasu se lépe vyvedl brněnskému týmu, který při podání Gretell Moreno utekl i díky dvěma jejím esům na 0:7. Liberecké hráčky se ale zaskočit nenechaly a bodový rozdíl postupně začaly mazat. Za stavu 12:15 si Královo Pole vzalo oddechový čas, Liberec však dokázal srovnat na 16:16 a vedení obrátit před koncovkou pro sebe (19:17). Pak ale začalo úřadovat znovu KP Brno (20:23) a set nakonec nejtěsnějším rozdílem 23:25 bralo pro sebe.

Ve druhém dějství sice v úvodu královopolské volejbalistky při servisu Ely Koulisiani otočily skóre 6:4 na 6:9, vzápětí ale totéž provedl Liberec (11:9). Severočeské hráčky to nakoplo a soupeřkám se rychle vzdálily až na 19:12. I když poté Brno ještě stav zkorigovalo na 19:16, vítězství Liberce v setu už to neohrozilo (25:21).

Družstvo Libora Gálíka pokračovalo ve stejném rytmu i na začátku třetí sady, ve které se ujalo vedení 5:0. Královo Pole však boj rozhodně nevzdalo, oba týmy se praly o každý míč a Brno se Liberci přiblížovalo na dosah (11:9). Bitva pokračovala i dál, Severočešky dál držely mírné vedení (15:13, 19:17) a sada zamířila do napínavé koncovky. V ní se povedlo Královu Poli srovnat na 22:22 a následně i vybojovat dva setboly (22:24). První z nich KP Brno promarnilo chybou na podání, poté už ale nezaváhalo. Magdalena Bukovská tvrdou smečí zakončila sadu na 23:25 a zařídila svému týmu vedení 1:2 na sety.

Finálové drama pokračovalo i v sadě s pořadovým číslem čtyři. V ní sice v úvodu těžily z mírného vedení liberecké volejbalistky (7:5), od stavu 11:11 ale nastala změna - Královo Pole začalo připisovat body na svou stranu, v útoku zářily Magdalena Bukovská a Jazz Sweet, a do koncovky tak Brno vstupovalo za stavu 15:20. Svěřenyně Richarda Wiesnera už poté set s přehledem dobojovaly až do vítězného zlatého konce (18:25). Nejlepší hráčkou zápasu byla vyhlášena Magdalena Bukovská.

VK Dukla Liberec - VK Královo Pole 1:3 (23:25, 25:21, 23:25, 18:25)

Zdroj: www.vkkpbrno.cz