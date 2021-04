V rámci 22. kola 1. FUTSAL ligy se Liberec utkal se Slavií. Duel nabídl celkem čtrnáct branek, přičemž vítězství 9:5 putovalo na konto pražského celku. Pěti trefami se blýskl hostující David Jošt, Liberci nepomohl ani hattrick Tomáše Janáčka.

Brankář Liberce Jakub Dlask se chystá rozehrát balón v utkání 1. FUTSAL ligy proti pražské Slavii. | Foto: Jaroslav Tomášek

„Do zápasu jsme šli s vírou, že Slavii porazíme. Cítil jsem to i z hráčů, že přišel ten zápas, kdy obereme o body tým z první pětky. Napovídal tomu i začátek zápasu, kdy jsme si několikrát poradili s presinkem soupeře a vstřelili dva góly. Soupeř poté dal trochu šťastný gól a to náš výkon úplně zmrazilo. Slavia pak předvedla, že je ve střelecké pohodě, zejména tedy Jošt. Jsem rád za výkon kluků, co naskočili v druhém poločase. Museli si na svou šanci počkat, ale o to lepší výkon podali. Výsledkem toho bylo naše závěrečné snížení,“ řekl asistent trenéra Liberce Ondřej Vlach.