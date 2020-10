Hosté v první půli dvakrát vedli, ale Liberec pokaždé našel odpověď a v 18. minutě získal náskok díky Šislerovi. Po přestávce se prosadil Benek, ovšem na drama ještě zadělal zkompletovaným hattrickem Benát. Na konečných 5:3 pro Liberec upravil Novotný.

„Jsme spokojení s třemi body, protože to bylo těžké utkání. Soupeř hrozil z brejků a dvakrát se dostal do vedení, ale naštěstí se nám do poločasu podařilo celý vývoj otočit a strhnout vedení na svoji stranu. Za druhý poločas zaslouží všichni kluci pochvalu, protože to odehráli zkušeně. Samozřejmě nás mrzí další obdržená branka, ale o to cennější bylo, že jsme poté opět dokázali vzápětí odskočit,“ řekl asistent trenéra Liberce Ondřej Vlach.

1. FUTSAL liga - 4. kolo

FTZS Liberec - Dynamo PCO České Budějovice 5:3 (3:2)

Branky a asistence: 7. Benek, 13. Vobořil (Žoček), 18. Šisler, 26. Benek (Žoček), 36. Novotný (Vobořil) - 7. Benát (Jasanský), 9. Benát (Beránek), 36. Benát (Hrbáč). Rozhodčí: Vaněk - Čurda. ŽK: Janouš - Pouzar, Jasanský, Hrbáč. Diváci: 220.

FTZS Liberec: Vogt (Plechatý) - Novotný, Janáček, Žampa, Janouš, Žoček, Šisler, Vobořil, Šorsák, Benek, Baláž.