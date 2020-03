KDY: Do 24. března

KDE: náměstí Dr. E. Beneše Liberec

ZA KOLIK: Vstup zdarma

Jaký vliv měla voda na vznik a zánik starověkých civilizací? Kdo objevil prameny Amazonky? Proč už se Jizerským horám neříká „nočník Evropy“? A jak mizivá část světového HDP by stačila na odsolování mořské vody a k pokrytí celosvětové spotřeby pitné vody? To a mnoho dalšího vysvětlí unikátní výstava, která včera dorazila do Liberce. V Praze ji zhlédly stovky lidí. Expozice na náměstí před libereckou radnicí potrvá do 24. března.