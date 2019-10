KDY: Středa 30. října od 18.00

KDE: Zoologická zahrada Liberec

ZA KOLIK: 130, 90 Kč

Zájemci mohou vyrazit do zoo třeba v halloweenském kostýmu a dotvořit tak tajemnou atmosféru večera. V areálu bude také možné zakoupit si lampion. Na účastníky čekají duchové, strašidla, pohádkové bytosti, tajemné zvuky a zákoutí. Těšit se mohou také na osvícené výběhy vybraných zvířat, otevřené pavilony, bezplatnou jízdu strašidelným vláčkem.

Akce se bude i letos konat ve dvou dnech, a to v úterý 29. 10. a středu 30. 10. 2019, vždy od 18.00 do 21.00. Vstupenky lze zakoupit i v předprodeji, a to v době otvíracích hodin na pokladně liberecké zoo, nebo elektronicky přes e-shop. Na strašidelnou akci v liberecké zoo lze uplatnit i permanentní vstupenky. POZOR: Přestože akce trvá do 21.00, pokladna zavírá již v 20.00.